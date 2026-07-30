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Avrupa Su Sporları Şampiyonası, yarın Fransa'da başlayacak

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- Organizasyonda Türkiye'yi 26 sporcu temsil edecek

Milli sporcular, yarın Fransa'da başlayacak Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Paris'teki organizasyonda 26 milli sporcu, yüzme, artistik yüzme, atlama ve para yüzme branşlarında yarışacak.

Avrupa Su Sporları Şampiyonası, 16 Ağustos'ta sona erecek.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şöyle:

Atlama: Belissima Aydın, Ece Şevval Erzincan

Artistik yüzme: Ece Üngör, Selin Hürmeriç, Ayça Boru, Esmanur Yirmibeş, Defne Gümüş, Nefise Naz Pınar, İda Doğrayan, Ece Doğanyıldız, Bade Haceryan, Defne Dündar

Açık su yüzme: Doğukan Ulaç, Emir Batur Albayrak, Muhammed Yavuz Selim Oğuz, Su İnal, Tuna Erdoğan, Gökçe Öztürk

Yüzme: Doruk Yoğurtcuoğlu, Kerem İlyem, Ahmet Mete Boylu, Berke Saka, Nusrat Allahverdi, Mehmet Ege Koçak, Taylan Uygur

Para yüzme: Defne Kurt.

Kaynak: AA
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