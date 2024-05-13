Tekvando Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan Tekvando Milli Takımı, yurda döndü.

İstanbul Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafileyi, çiçeklerle karşılandı.

Havalimanında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, elde ettikleri başarıdan dolayı gururlu olduğunu dile getirdi.

Zor bir organizasyonu geride bıraktıklarını aktaran Şahin, "Çok güçlü ülkeler geldi. Avrupa'nın en güçlü ülkeleriyle mücadele ettik. Türkiye, Manchester'da önceki yıllarda şampiyon olmuştu. Başarımızı tekrar ettik. Önemli olan istikrardır. Bu istikrarı da milli takım devam ettiriyor." şeklinde konuştu.

Metin Şahin, bundan sonraki hedeflerinin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu şampiyona bizim için testti. Sporcuların performansını ölçtük. Çok iyi hazırlandık bu şampiyonaya. Türkiye, dünyada bir marka. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Başarıda emeği geçen kulüplerimize ve antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah Paris'te İstiklal Marşı'nı dinleteceğiz."

Şampiyonada gümüş madalya kazanan milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat da "2022'de Avrupa Şampiyonu olmuştum. 2023'de de dünya şampiyonu olmuştum. Bu sene finalde 3. rauntta kaybettim. Önemli olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada 54 kiloda altın madalya kazanan Furkan Ubeyde Çamoğlu ise "18 yaşında şampiyon olmanın verdiği gurur çok farklı bir şey. Organizasyon benim için çok iyi geçti. Çok çalıştım ve emek verdim. İstediğim sonucu aldım. Bundan sonraki turnuvalarda da çok çalışıp yine ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.