Avrupa'nın Yıldız Futbolcularının Tatil Tercihi: Belek

Avrupa'nın Yıldız Futbolcularının Tatil Tercihi: Belek
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Dünyaca ünlü futbolcular, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Otel'de tatil yapıyor. Liverpool, Tottenham ve Newcastle United gibi takımlardan futbolcuların yanı sıra Türkiye'den de tanınmış isimler tatil yapmak için burayı tercih etti.

AVRUPA'NIN büyük kulüplerinde forma giyen dünyaca ünlü futbolcuların tatil için tercihi Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Otel oldu.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Otel'de tatil yapan futbolcular arasında Liverpool'dan Joe Gomez, Tottenham'dan James Maddison, Newcastle United'tan Kieiran Trippier, Jamaal Lascelles ve Borussia Dortmund'tan Serhou Guirassy bulunuyor. Öte yandan, Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün ve Galatasaray kariyerini sonlandıran Fernando Muslera tatillerini Belek Turizm Merkezi'nde yaptı.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen James Maddison, Antalya'da her şeyin mükemmel olduğunu belirterek, Regnum Carya Oteli Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk'e teşekkür etti. Ayrıca James Maddison, Tottenham'da giydiği 10 numaralı formayı imzalayıp Öztürk'e hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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