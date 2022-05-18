Avrupa'nın göbeğinde görülmemiş barbarlık! Dev final öncesinde birbirlerini bıçakladılar - Haberler

Avrupa Ligi finali Frankfurt ile Ranger arasında İspanya'nın Sevilla şehrinde oynandı. Dev mücadele öncesinde şehrin caddeleri savaş alanına döndü.

FRANKFURT TARAFTARLARI GÖZALTINA ALINDI

Şehirde karşı karşıya gelen iki takım taraftarları birbirlerine etrafta ne buldukları her şeyi fırlattı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda bıçaklanma vakasının yaşandığı bildirildi. 200 kadar Frankfurt taraftarının İspanyol polisi tarafından gözaltına alındığı ifade ediliyor.

FUTBOLSEVERLER GÖRÜNTÜLERE İSYAN ETTİ

Sosyal medyada da büyük ses getiren görüntüler sonrası futbolseverler, yaşananları barbarlık olarak değerlendirdi. Özellikle Alman holiganların, İspanya sokaklarında dehşet saçtığı ve yakaladıkları Rangers taraftarlarını acımasızca dövdükleri belirtildi.