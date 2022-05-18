Avrupa'nın göbeğinde görülmemiş barbarlık! Dev final öncesinde birbirlerini bıçakladılar - Haberler

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Avrupa'nın göbeğinde görülmemiş barbarlık! Dev final öncesinde birbirlerini bıçakladılar

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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İspanya'nın Sevilla şehrinde oynanan Frankfurt-Rangers, Avrupa Ligi final müsabakası öncesinde iki takım taraftarları birbirine girdi. şehirde karşı karşıya gelen taraftarlar caddenin ortasında kavga etti. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda bıçaklanma vakası olduğu bildirildi.

Avrupa Ligi finali Frankfurt ile Ranger arasında İspanya'nın Sevilla şehrinde oynandı. Dev mücadele öncesinde şehrin caddeleri savaş alanına döndü.

FRANKFURT TARAFTARLARI GÖZALTINA ALINDI

Şehirde karşı karşıya gelen iki takım taraftarları birbirlerine etrafta ne buldukları her şeyi fırlattı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda bıçaklanma vakasının yaşandığı bildirildi. 200 kadar Frankfurt taraftarının İspanyol polisi tarafından gözaltına alındığı ifade ediliyor.

FUTBOLSEVERLER GÖRÜNTÜLERE İSYAN ETTİ

Sosyal medyada da büyük ses getiren görüntüler sonrası futbolseverler, yaşananları barbarlık olarak değerlendirdi. Özellikle Alman holiganların, İspanya sokaklarında dehşet saçtığı ve yakaladıkları Rangers taraftarlarını acımasızca dövdükleri belirtildi.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Eintracht Frankfurt, Uefa Avrupa Ligi, Rangers, Spor, Haberler

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