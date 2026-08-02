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Avrupa'nın en iyi modern pentatletleri İstanbul'da buluşacak

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- Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, 3-9 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Organizasyonda Türkiye'yi 7 kadın ve 8 erkek sporcu temsil edecek Milli pentatlet İlke Özyüksel, şampiyonada 2016 ve 2017 yıllarında 2 bronz madalya kazandı

Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyonda 22 ülkeden 67 kadın ve 86 erkek olmak üzere toplam 153 sporcu, Burhan Felek Spor Kompleksi'nde mücadele edecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun düzenleyeceği şampiyonada sporcular, eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run disiplinlerinde bireysel ve takım kategorilerinde Avrupa şampiyonluğu için yarışacak.

9 Ağustos Pazar günü sona erecek organizasyonda Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:

Kadınlar: İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Tulya Kesebir, Ebrar Çalışkan, Yaren Kalender, Tuana Özgür, Zeynep Ay

Erkekler: Buğra Ünal, Eren Kıvanç Taşyaran, Muhammed Emir Kurtulan, Jan Demir Vurdum, Arda Meriç, Ali Akaydın, Barış Doğu Çelik, Mehmet Doruk Özkan

Gözler İlke Özyüksel'de

Milli sporcu İlke Özyüksel, Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda üçüncü madalyasını kazanmak için mücadele edecek.

Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını 2016'da Bulgaristan'da üçüncü olarak kazanan 29 yaşındaki milli sporcu, 2017'de Belarus'ta da bronz madalyanın sahibi oldu.

İlke, 2022 Dünya Şampiyonası'nda bireysel ve karışık bayrak yarışlarında bronz madalya kazanırken 2023 Dünya Kupası Finalleri'ni gümüş, 2024 Dünya Kupası Finalleri'ni ise bronz madalyayla tamamladı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda beşinci, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ise altıncı olan milli pentatlet, İstanbul'daki organizasyonda kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu hedefleyecek.

Türkiye ilk kez ev sahibi

Türkiye, modern pentatlonda büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyon, Avrupa'nın önde gelen modern pentatletlerini İstanbul'da buluşturacak.

Şampiyona boyunca sporcuların yanı sıra Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu yetkilileri, uluslararası hakemler ve basın mensupları da organizasyonda yer alacak.

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nın İstanbul'un spor turizmine ve uluslararası organizasyon kapasitesine de katkı sağlaması bekleniyor.

"İlk kez Avrupa Şampiyonası düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz"

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

İstanbul'da Avrupa'nın en iyi sporcularını ağırlayacaklarını dile getiren Aydın, "22 ülkeden 153 elit sporcunun 3-9 Ağustos tarihlerinde Burhan Felek Spor Kompleksi'nde madalya mücadelesine tanıklık edeceğiz. Ülkemiz adına tarihimizde ilk kez modern pentatlonda büyüklerde Avrupa Şampiyonası düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk modern pentatlonunun uluslararası alanda önemli bir konuma geldiğini vurgulayan Aydın, "Türk modern pentatlonu artık dünyada da söz sahibi ülkeler arasına girmeye başladı. İşte bu yüzden ülkemizdeki Avrupa Şampiyonası'nı çok önemsiyoruz. Hiç şüphesiz birbirinden çekişmeli yarışmalara 7 gün boyunca tanıklık edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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