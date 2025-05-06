Avrupa Karate Şampiyonası Yarın Ermenistan'da Başlıyor
Türk sporcuların da mücadele edeceği Avrupa Karate Şampiyonası, 7-11 Mayıs tarihleri arasında Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek. 48 ülkeden 463 sporcunun katılacağı organizasyonda Türkiye'yi 26 karateci temsil edecek.
Türk sporcuların da mücadele edeceği Avrupa Karate Şampiyonası, yarın Ermenistan'da başlayacak.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre 7-11 Mayıs tarihlerinde, başkent Erivan'da düzenlenecek organizasyona, 48 ülkeden 463 sporcu katılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi 12'si kadın, 14'ü erkek olmak üzere 26 karateci temsil edecek.
Para karate müsabakalarında ise 2'şer kadın ve erkek sporcu tatamiye çıkacak.
2025 Avrupa Karate Şampiyonası milli takım kadrosu şöyle:
Kadınlar
Kumite 50 kilo: Gülsen Demirtürk
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Kumite +68 kilo: Zeyna Gaballa
Kumite takımı: Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Uygur, Sudenur Aksoy, Gülbahar Gözütok
Kata: Dilara Bozan
Kata takımı: Damla Su Türemen, Zehra Kaya, Elif Karaboğa
Erkekler
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan
Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75 kilo: Ömer Faruk Yürür
Kumite 84 kilo: Hasan Arslan
Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç
Kumite takımı: Eren Akkurt, Hasan Arslan, Ahmet Bulut, Enes Bulut, Samed Gök, Furkan Kayalı, Ömer Faruk Yürür, Yusuf Eren Temizel
Kata: Enes Özdemir
Kata takımı: Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş, Hüseyin Can Göksu
Para karate
Nesrin Cavadzade, Oya Ekici, Berkay Uslu, Deniz Korudağ