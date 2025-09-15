Avrupa ikincisi A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü.

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen şampiyonanın finalinde Almanya'ya yenilerek ikinci olan ay-yıldızlı ekip, İstanbul Havalimanı'na döndü. A Milli Takım kafilesini havalimanında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ile basketbolseverler karşıladı.

Havalimanında konuşma yapan bakan Osman Aşkın Bak, "12 Dev Adam"ın Türk milletini gururlandırdığını vurgulayarak, "Bizleri gururlandırdınız, milletimizi sevindirdiniz, müthiş işler yaptınız. Başta Ergin hocamıza madalya ve final hedefi koyduğu, takımı heyecanlandırması ve vizyonu için teşekkür ediyoruz. Sayın başkan Hidayet Türkoğlu ve ekibine takımımıza olanak sağladığı için teşekkür ediyoruz. 12 Dev Adam'ın dönüşü, bu heyecan ve coşkunun artmasıyla Türk basketbolu için önemli bir süreci yaşadık. İnşallah daha iyi şeyler olacak. Milletimizi gururlandığınız için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Türk basketboluna ve sporuna verdiği destekler, Basketbol Gelişim Merkezi gibi dünyanın en önemli spor kompleksini kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki 12 Dev Adam'ın ayağa kalktı, geliyor. Şampiyon olacak. Hep beraber şampiyonlukları kutlayacağız." dedi.

Milli takıma inandıklarını ve güvendiklerini ifade eden bakan Bak, "Alper Şengün'e ortaya koyduğu performansı, kaptan Cedi'ye müthiş liderliği, Ercan'a, Larkin'e, Kenan'a, Şehmuz'a, takıma, Ergin hocaya, bu milleti gururlandırdıkları için şükranlarımı arz ediyorum. Hoş geldiniz. Sizleri seviyoruz. Gurur duyuyoruz. Sizin gibi bir takıma sahip olduğunuz için bu ülke adına şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Türkoğlu: "Buraya altın madalyayla dönebilirdik"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyon olamadıkları için üzüldüklerini söyledi.

Başantrenör Ergin Ataman'ın belirlediği şampiyonluk hedefine oyuncuların da inandığını belirten Türkoğlu, "Bizler sadece yönetim kurulu olarak bu ekip. bir parçası olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Bütün her şeyi başta hocamız daha sonra arkamızdaki değerli pırlanta, tertemiz, güzel takım olan, sizleri gururlandıran, saha içi ve dışındaki performanslarıyla milyonlarca gence ilham olan bu gençleri huzurlarınızda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sürecin çok değerli olduğunu dile getiren Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü Türk basketbolu son yıllarda kulüpler anlamında Avrupa'da bizi en iyi şekilde temsil eden noktadaydı. Bu şampiyona ile kardeşlerimizin sayesinde basketbol ve başarı özleminin tüm Türkiye'ye yayıldığını görmüş olduk. Bu süreçte bizleri çok destekleyenler oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız her fırsatta aradığı bizleri aradı. Huzurlarınızda kendilerine şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Bakan'ımız bizleri yalnız bırakmadı. Her kesimden insan aradı. Türkiye'nin her yerinden farklı düşüncelerden insanlar, parti liderleri, bu çocuklarla gurur duyduklarını dile getirdiler. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. 85 milyon, bu çocukların yaptığı inanılmaz işlerle gurur duydu. Şu an üzüntülüyüz. Çünkü gerçekten buraya altın madalyayla dönebilirdik ama 24 sene sonra madalyayla dönmek bile gerçekten bizi gururlandırdı. İnşallah bu başarı artarak devam edecektir ve o madalya ileride bu ülkeye gelecektir. Çok temiz, çok genç ve geleceği açık bir kadroya sahibiz. Hepsine başarılar diliyorum. Hepsiyle gurur duyuyoruz."

Ergin Ataman: "Gururluyuz ama şahsım adına çok üzgünüm"

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, gümüş madalya için gururlu olduklarını belirterek, şampiyonluğu elde edemedikleri için ise üzüldüklerini ifade etti.

Milli basketbolcuların organizasyonda Türkiye'yi çok iyi temsil ettiğini vurgulayan Ataman, "Şampiyona boyunca her geçen gün artan bir destekle bizleri bağrına basan Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Bu gençler, Türk bayrağını azimle, büyük bir hırsla temsil etti, her maçta en son topa kadar şampiyonluk mücadelesi verdiler, yıllar sonra Avrupa şampiyonalarında bir gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler. Onun için gururluyuz. Ancak tabii ki ben şahsım adına çok üzgünüm. Çünkü Türk milletine şampiyonluğu getirmeyi hayal ediyorduk. Oyuncularımız, federasyonumuz, başkanımız, bakanımız, cumhurbaşkanımızla çok istedik. Ancak maalesef sporda bazen hak ettiğiniz sonuç olamıyor. Son topta şampiyonluğu verdik. Türk halkına, gençliğine basketbolu yeniden sevdirdik. O açıdan bu çocukların hepsine teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Cedi ve Alperen'in görüşleri

Takım kaptanı Cedi Osman, ellerinden geleni yapmalarına rağmen şampiyon olamadıklarını dile getirdi.

Türk halkını gururlandırdıkları için sevinçli olduklarını aktaran Cedi, "Bu 21 gün boyunca sizin desteğinizi hep hissettik. Hep yanımızda oldunuz. Tabii ki gönül buraya kupayla, altın madalyayla dönmek isterdi. Ancak başaramadık. İnanın elimizden gelenin en iyisini yaptık. Umarım sizleri birazcık gururlandırabilmişizdir. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık ama sizin desteğiniz olmadan tabii buralara gelmek gerçekten çok zor olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Performansıyla turnuvaya damga vuran oyunculardan Alperen Şengün ise şunları kaydetti:

"Hepinize bütün turnuva boyunca bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok istedik, inandık. Bütün turnuva boyunca kenetlendik, aile olduk ancak şampiyonluğu alamadık. En azından uzun yıllar sonra böyle bir ortam yakaladığımız, başarı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Yine buralara geri geleceğimizin sözünü veriyoruz. 12 Dev Adam ruhu geri döndü. Aile olarak geri döndük. İnşallah biz buralara tekrar geleceğiz. Önümüzde koskoca yıllarımız var. Daha genciz inşallah sözümüzü tutacağız ve o kupayla bir gün ülkemize döneceğiz."