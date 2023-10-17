Avrupa Gençler Ligi Basketbol Turnuvası Maltepe'de Tamamlandı

Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler Ligi Basketbol Turnuvası, 15 yaş altı takımlar Grup B maçlarıyla sona erdi. Türkiye, Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Macaristan ve Karadağ'dan 105 sporcu katıldı.

Avrupa Gençler Ligi Basketbol Turnuvası, European Youth Basketboll League (EYBL) 15 yaş altı takımlar Grup B maçları, geçen hafta sonu Maltepe'de tamamlandı.

Maltepe Belediyesi'nin bu yıl ilk kez ev sahipliği yaptığı ve dokuz takımın katıldığı turnuvanın maçları, Yalçın Kızılay Kapalı Spor Merkezi'nde oynandı. Maltepe Belediyesi'nin Lima Spor Kulübü iş birliği ile düzenlediği turnuvaya, Türkiye, Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Macaristan ve Karadağ'dan 15 yaş altı takımlar ve 105 sporcu katıldı.

12-15 Ekim günlerinde gerçekleşen ve kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuva önceki gün yapılan maçlar ile sona erdi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, turnuva maçlarını izleyerek sporcular ile bir araya geldi. Turnuvaya katılan tüm kulüp temsilcilerine, Maltepe Belediyesi ve Lima Spor Kulübü adına plaketleri takdim edildi.

Bir sonraki turnuva maçları, 26-29 Ekim günlerinde Macaristan'ın Miskolc şehrinde düzenlenecek.