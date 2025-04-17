Avrupa gecesine damga vuran olay! Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı
Athletic Bilbao ile Rangers arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşması ilginç bir olaya sahne oldu. Bilbao ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalan İskoç ekibinin forveti Cyriel Dessers, penaltı itirazında bulundu ve hakem Irfan Peljto'ya yırtılan formasını gösterdi. Buna rağmen devam kararı veren Boşnak hakem, Dessers'a bir de sarı kart verdi.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile İskoç ekibi Rangers, San Mames Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısında Avrupa kupası maçlarının oynandığı geceye damga vuran bir pozisyon yaşandı.
RANGERS PENALTI BEKLEDİ
0-0'ın rövanşında oynanan maçın 17. dakikasında, Rangers'ın Belçikalı forveti Cyriel Dessers, Bilbao'nun savunma oyuncusu Dani Vivian ile girdiği ikili mücadele rakip ceza sahasında yerde kaldı. Bunun ardından Dessers, hakeme penaltı itirazında bulundu.
FORMASI YIRTILDI, SARI KART YEDİ
30 yaşındaki tecrübeli golcü, rakibinin çekmesi nedeniyle formasında oluşan büyük yırtığı hakeme gösterdi. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto oyunu devam ettirirken, itirazları sebebiyle Dessers'i sarı kart ile cezalandırdı. Penaltı beklerken sarı kart gören Nijeryalı futbolcu, şaşkınlığını gizleyemedi.