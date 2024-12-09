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Avrupa Futgolf Şampiyonası Antalya'da Başladı

Avrupa Futgolf Şampiyonası Antalya'da Başladı
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Antalya'da düzenlenen Avrupa Futgolf Şampiyonası, 20 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye, erkek, senyör ve kadın kategorilerinde toplam 34 oyuncuyla şampiyonluk mücadelesi verecek.

Avrupa Futgolf Şampiyonası, 20 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ve Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Belek Turizm Merkezi'nde organize ettiği şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya takımları mücadele edecek.

Erkek, senyör ve kadın kategorilerinde düzenlenen turnuvada Türkiye, erkek kategorisinde 16, senyör kategorisinde 11, kadın kategorisinde 7 oyuncuyla şampiyonluk mücadelesi verecek.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Güvenir, AA muhabirine, Türkiye karmasının şampiyonada başarılı olacağına inandıklarını söyledi.

Organizasyonun katılımcı sayısıyla Avrupa futgolfünde ilk özelliği taşıdığını ifade eden Güvenir, "Dünyada ve Avrupa'da her geçen gün gelişen, Türkiye'de de giderek yaygınlaşan futgolf, futbol topuyla golf sahasında golf kurallarına göre oynanıyor, futbol ve golfün birleşiminden oluşuyor. Avrupa şampiyonasında yarın grup maçları tamamlanacak. 11 Aralık'ta çeyrek final, 12 Aralık'ta yarı final ve 13 Aralık'ta final maçları oynanacak. Antalya'da üç ayrı sahada böylesi önemli bir organizasyonu düzenlemekten dolayı çok mutluyuz. Avrupa'nın önemli futgolf oyuncuları da Türkiye'de, Antalya'da olmaktan çok mutlu olduklarını bizlere ilettiler." diye konuştu.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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