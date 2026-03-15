Haberler

Avrupa'dan 3. Lig'e! Adanaspor küme düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarihinde 3 kez UEFA Kupası'nda mücadele eden TFF 2. Lig ekibi Adanaspor, daha önce son olarak 2006-07 sezonunda da yer aldığı 3. Lig'e düştü.

TFF 2. Lig g Kırmızı Grup 28. hafta mücadelesinde Somaspor, evinde Adanaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 yenerek kümede kalmayı garantilerken, Adana temsilcisi bitime 6 hafta kala küme düştü.

ADANASPOR 19 YIL SONRA 3. LİG'E DÜŞTÜ

Bu sonuçla; Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ligden çekildiği grupta 3'üncü lige düşen son takım Adanaspor oldu. Tarihinde 3 kez UEFA Kupası'nda mücadele eden Adanaspor, daha önce 2006-07 sezonunda yer aldığı 3'üncü lige 19 yıl sonra düştü.

Soma Nazım Yavuz Stadı'nda ilk yarısı 0-0 biten maçta Somaspor'un ikinci devdereki gollerini 52'nci dakikada Ömür Pektaş, 65'inci dakikada Arda Gülmez, 70'inci dakikada Namık Barış Çelik, 86'ncı dakikada Mustafa Taner Tamer, 90+2'nci dakikada ise Osmancan Öztürk kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi ekip 26 puana ulaşırken, Adana temsilcisi 4 puanda kaldı.

3 KEZ UEFA KUPASI'NDA MÜCADELE ETMİŞTİ

Geçmiş yıllarda Süper Lig'de dört büyüklere oldukça zorlu anlar yaşatan Adanaspor, ülkemizi 3 kez UEFA Kupası'nda temsil etme hakkı kazanmıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

