Avrupa'da şampiyon oldu, Akdeniz'de hastalığı altın madalyayı engelledi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Avrupa şampiyonu milli boksör Samet Gümüş, favori olarak gösterildiği Akdeniz Oyunları'nda yakalandığı grip yüzünden altın madalyayı ellerinden kaçırdı. Gümüş, şimdi ise olimpiyatlara katılıp şampiyon olabilmek için ringde ter döküyor.

Samet Gümüş, 13 yaşında tanıştığı boksta çeşitli başarılar elde etti. 15 yaşında katıldığı ilk şampiyonada Türkiye birincisi olan ve milli takıma girmeye hak kazanan Gümüş, o süreçten sonra 7 turnuvada Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. 2022 yılının mart ayında Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerini bir bir eleyerek şampiyon olan ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden milli boksör, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda da kendi kilosunda favori olarak gösterildi. Burada da yine güzel bir performans sergileyen Gümüş, yakalandığı grip yüzünden altın madalyayı ellerinden kaçırarak üçüncülük elde etti. Genç boksör, şimdi aralıksız şekilde antrenman yaparak ilk önce dünya şampiyonu olup, daha sonra ise olimpiyatlarda şampiyon olarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

Samet Gümüş: "15 yaşımda milli takıma seçildim"

13 yaşında boks yapmaya başladığını kaydeden Samet Gümüş, "Başlamamın sebebi, dövüş sporlarına karşı bir ilgimin olmasıydı. Bunun için boks sporunu tercih ettim. İlk Türkiye Şampiyonası'na 2015 yılında katıldım. Orada şampiyon oldum ve milli takım sporcusu oldum. Ondan sonra bir sürü derece aldım. 7 kez Türkiye şampiyonluğum var. Milli takıma ilk 15 yaşımda seçildim. Benim için çok onur ve gurur verici bir duyguydu. Sonuçta 15 yaşında bayrağımız için savaşıyoruz, orada en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Her sporcunun hayali orada bayrağımızı göklere çıkarabilmek. İlk derecemi 2022 yılında aldım, Avrupa şampiyonu oldum. En iyi şekilde ülkemizi temsil ettik. Selim hocam ve milli takım antrenörlerimizle çok yoğun bir çalışma yaptık. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı dalgalandırdık. Yaklaşık 2 ay bir kamp sürecimiz oldu. Çok yoğun çalışmalar yaptık. 2 ay boyunca kan döktük, ter döktük, kilolar verdik. Çok yoğun bir çalışmadan sonra hazırlanıp müsabakaların düzenlendiği Hırvatistan'a gittik. Orada çok iyi rakipleri yendim. İlk rakibim geçen senenin Avrupa şampiyonu olan Bulgar boksördü. İlk onu eledim. Ondan sonra İrlandalı rakibim vardı, bizim için çok zor bir maçtı ama onu da kazandık. En sonunda finalde Azeri rakibimi yendim ve Avrupa Şampiyonu oldum" dedi.

"En büyük hayalim, olimpiyatlarda İstiklal Marşımızı okutmak"

Avrupa Şampiyonası'ndan sonraki bir aylık süreçte Akdeniz Oyunları'na hazırlandığını aktaran Gümüş, "Orada üçüncülük elde ettik. Hastalığım yüzünden yarı finalde çok iyi dövüşemedim. Bu bizim için bir başlangıç. Daha büyük zaferler bizi bekliyor. Her sporcunun hayali olduğu gibi bizim de hayalimiz olimpiyata gidip en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek, bayrağımızı göklere çıkarmak ve o altın madalyayı almak. Bunun için günde 4 saat antrenman yapıyoruz. Çok fedakarlıklar yapıyoruz. Aç kalıyoruz, kan döküyoruz, ter döküyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz. İnşallah bu yoğun çalışmalarımızın mükafatını alırız, en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz ve o altın madalyayı ülkemize getiririz. En büyük hayalim, olimpiyatlarda bayrağımızı göklere çıkarmak, İstiklal Marşımızı okutmak. Aileme, bütün milletime o gururu yaşatmak istiyorum. Benim için çok önemli. Bunun için çabalıyorum" diye konuştu.

Selim Vinçoğlu: "Akdeniz Oyunları'nda da altın madalya bekliyorduk"

Samet Gümüş ile yaklaşık 9 yıl önce tanıştıklarını belirten boks antrenörü Selim Vinçoğlu, "Annesi ve babası boks yapmasını istedi. Biz de herkesi kabul ettiğimiz için Samet'i de kabul ettik. Yetenekli bir çocuktu. Zaten 2 senelik bir çalışma sonunda çıktığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Daha sonrasında o sene milli takıma girme başarısı gösterdi. Çok başarılı bir sporcu. Bunu da mart ayındaki Avrupa Şampiyonası'nda taçlandırdı. Avrupa Şampiyonu oldu. Şampiyon olurken de son Avrupa Şampiyonunu çok açık farkla yendi. Geçtiğimiz hafta da Akdeniz Oyunları'nda dövüştü. Orada da yarı finalde İtalyan rakibiyle maç yaptı ama hasta oldu. Çok kolay geçebileceği bir rakipti. Akdeniz Oyunları'nda da altın madalya bekliyorduk Samet'ten. Nasipte üçüncülük varmış. Madalyasız dönmedi, orada da bizi gururlandırdı. Çok sevindik" şeklinde konuştu.

"Dünyada ilk 3 içerisinde görüyorum Samet'i"

Samet Gümüş'ü kendi sıkletinde dünyada ilk üçün içerisinde gördüğünü söyleyen Vinçoğlu, "Şu anki hedefimiz dünyada derece almak veya şampiyon olmak. Çünkü Samet'in maç aldığı dünya şampiyonu yenildi. Samet'ten bir gömlek daha üstte o sporcu. Samet'ten o başarıyı bekliyoruz. Daha sonra da tabii ki her sporcuyla her antrenörün zirvesi olimpiyatlar, olimpiyatlara gitmek ve orada derece almak. Şu an zaten Samet Avrupa'da bir numara. Akdeniz Oyunları'nda da bir numaraydı, hastalık oldu, nasip olmadı. Ama şu an dünyada ilk 3 içerisinde görüyorum Samet'i. Bunu biraz daha yukarıya çekmeye çalışacağız. Çalışmalarımız o yönde devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor