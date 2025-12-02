Haberler

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray, Leroy Sane'nin golüyle öne geçti ancak Fenerbahçe, 90+5'te Jhon Duran'ın golüyle karşılık verdi ve maç 1-1 sona erdi. Bu derbi Avrupa basınında geniş yer buldu. Yapılan yorumlarda Jhon Duran'ın attığı golün önemi ve Galatasaray'ın büyük bir fırsatı teptiği öne çıkarıldı.

Süper Lig'in 14. hafta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Leroy Sane'nin golüyle öne geçen Galatasaray'a, Fenerbahçe 90+5'te Jhon Duran ile karşılık verdi ve maç 1-1 berabere bitti. Avrupa basını, derbiyi detaylı şekilde manşetlerine taşıdı.

"FENERBAHÇE'NİN KAHRAMANI DURAN"

İspanyol basınında AS'ta yer alan haberde, "Jhon Duran, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin kahramanı oldu. Jhon Duran için Fenerbahçe'nin kurtarıcısı olmak bir alışkanlık haline geliyor. Beşiktaş derbisinde bunu başardı ve şimdi Galatasaray'a karşı da aynısını yaptı. Kolombiyalı forvet, 63. dakikada En-Nesyri'nin yerine oyuna girdi ve maçın son dakikalarında lig liderine karşı bir puanı kurtaran golü kaydetti." denildi.

Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

"ASENSIO'NUN F.BAHÇE'Sİ İSTANBUL'U ALEVLENDİRDİ"

AS'taki maç haberinde ise Asensio ön plana çıkarılarak, "Asensio'nun Fenerbahçesi İstanbul'u alevlendirdi. Marco Asensio'nun Fenerbahçe'si, Süper Lig liderliğini ele geçirmek amacıyla Galatasaray derbisini takvimde işaretlemişti. Ancak bunu başaramadılar. Jhon Duran'ın uzatma dakikalarında attığı gol, maç öncesi var olan bir puanlık farkı değiştirmedi." ifadeleri kullanıldı.

"JHON DURAN FENERBAHÇE'Yİ KURTARDI"

Mundo Deportivo'daki haberde derbiyle ilgili, "Jhon Duran, Türk futbolunun klasiğinde Fenerbahçe'yi kurtardı. Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 96. dakikada attığı golle Galatasaray karşısında 1-1'lik beraberliği yakaladı ve Galatasaray karşısında yenilgiyi önledi." yorumları yapıldı.

Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

"GALİBİ OLMAYAN İSTANBUL DERBİSİ"

İtalyan basınında Tuttomercato ise derbiyi, "Galibi olmayan İstanbul derbisi. Süper Ligi'de zirvedeki ve ikinci sıradaki takımlar arasındaki maç 1-1 sona erdi. Jhon Duran, Fenerbahçe'yi kurtardı." şeklinde gördü.

"SÜPER LİG'İ KARIŞTIRDI"

Portekiz basınından A Bola, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Süper Ligi karıştırdı. Son şampiyonun galibiyetine yakın görünen maçta yedek kulübesinden oyuna giren Jhon Duran, puan farkını daha da açabilecek skoru engelledi." dedi.

Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

"HEYECAN DOLU DERBİ"

Record ise maça ilişkin, "Fenerbahçe, heyecan dolu derbide Galatasaray karşısında son dakikada beraberliği yakaladı. Galatasaray adına ilk golü Sane attı, Duran 90+5'te beraberliği sağladı." sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY, PİŞMANLIKLARLA AYRILIYOR"

L'Equipe, zorlu derbiyle ilgili, "Galatasaray, İstanbul derbisinden pişmanlıklarla ayrılıyor. Jhon Duran'ın son dakikadaki golünün ardından Fenerbahçe ile berabere kalan Süper Lig lideri, Leroy Sane'nin açılış golünü attığı maçta iki puanı kaybetti." ifadelerine yer verdi.

Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

"RAHAT BİR NEFES ALDI"

Kolombiya basınından El Tiempo ise, "Jhon Duran rahat bir nefes aldı. Derbide Fenerbahçe'ye puanı getiren golü attı. Duran maça yedek kulübesinde başladı ve forma alma şansı bekledi. Ancak hayal kırıklığına uğratmadı." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
