Birmingham'da Türk Rüzgarı: İsmail Nezir'den Bronz Madalya

İngiltere'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Avrupa Atletizm Şampiyonası 16 Ağustos'ta tamamlanacak. Birmingham kentinde düzenlenen şampiyonada müsabakalar TRT Spor Yıldız'dan yayımlanıyor.İsmail Nezir, erkekler 400 metre engelli finalinde 48.26'lık derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.Şampiyonun beşinci gününde, Esra Türkmen, kadınlar cirit atma elemelerinde 60.43 metrelik derecesiyle finale yükseldi. Eda Tuğsuz ise bu dalda finale kalamadı.Sabah seansında, Berke Akçam, Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü ve İhsan Selçuk'tan oluşan 4x400 metre Erkek Bayrak Takımı, elemelerde 3: 02.96'lık derecesiyle finale kalamadı.4. gününde Türkiye'den sekiz sporcu yarışırken Tuğba Danışma üç adım atlama finalinde 14.33 metreyle 5. oldu.3000 metre engel finalinde ise Tuğba Yenigün 9: 59: 15 ile 16. sırada yer aldı.Turnuvanın 3. gününde mücadele eden sekiz Türk sporcudan beşi finale yükselmeyi başarmıştı.İsmail Nezir 400 metre engel yarı finalde 48.16 ile serisinde 3. ve genel sıralamada 4. olarak finale yükseldi. Final yarışması 14 Ağustos TSİ 22: 40'ta koşuldu.Özlem Becerek disk atmada 58.48 metre ile grubunda 5., genel sıralamada 12. olarak finale yükseldi. Final müsabakası 14 Ağustos TSİ 22: 30'da.Üç adım atlamada ise Türkiye tarihinde ilk defa üç sporcu birden Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi: Necati Er 16.45 metreyle grubunda 4. ve genel sıralamada 6., Can Özüpek ise 16.30 metreyle grubunda 4. ve genel sıralamada 8., Mesut Bülbül ise 16.08 metreyle grubunda 5. ve genel sıralamada 11. olarak final kaldı.Final müsabakası 15 Ağustos'ta TSİ 22: 17'de başlayacak.Şampiyonanın ilk gününde yarışan 10 Türk atletten ikisi finale kalmayı başarmıştı.

İki yılda bir düzenlenen şampiyonaya bu sene Türkiye'den rekor sayıda sporcu katıldı.Türkiye'den 31'i erkek 19'u kadın 50 atlet şampiyona için Birmingham'a geldi.Bundan önceki rekor 2016'da 46 sporcuyla kırılmıştı.Ev sahibi İngiltere ise 96 sporcuyla sahada.Türkiye Atletizm Federasyonu'nun paylaştığı verilere göre Türkiye 1934'ten itibaren katılmaya başladığı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 90 yılda 12 altın, 10 gümüş, 11 bronz ve toplamda 33 madalya kazandı.Türkiye'ye ilk altın madalyayı 2002'de 1500 metrede Süreyya Ayhan kazandırmıştı.Son altın madalya ise 2022'de 10 bin metrede Yasemin Can'dan geldi.Türkiye bir süredir yabancı atletleri Türk vatandaşlığına alarak uluslararası yarışmalardaki etkinliğini artırmayı hedefliyordu.Fakat bu plan, Dünya Atletizm Birliği'nin bu yıl sekteye uğradı.

Türk atletler ve müsabakalarTürkiye'den atletlerin Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda katılacağı yarışmalar ise şöyle: 100m : Ertan Özkan, Kayhan Özer200m : Elif Polat, Sıla Koloğlu, Deniz Kaan Kartal, Oğuz Uyar, Kubilay Ençu400m : Elif Polat, Sıla Koloğlu, Kubilay Ençu800m : Ömer Faruk Bozdağ1500m : Salih Teksöz, Şilan AyyıldızMaraton : Kaan Kigen Özbilen110m Engel : Mikdat Sevler400m Engel : Berke Akçam, İsmail Nezir3000m Engel : Derya Kunur, Sümeyye Erol, Tuğba Yenigün, Abdullah Tuğluk, Cuma Özcan4x100m : Batuhan Altıntaş, Ere Ergün, Ertan Özkan, Kayhan Özer, Oğuz Uyar, Deniz Kaan Kartal (Yedek), Mikdat Sevler (Yedek)4x400m : Berke Akçam, İhsan Selçuk, İsmail Nezir, Kubilay Ençu, Deniz Kaan Kartal (Yedek), Oğuzhan Kaya (Yedek), Yağız Canlı (Yedek)Üç Adım Atlama : Kadriye Dilek Durmuş, Tuğba Danışmaz, Can Özüpek, Necati Er, Mesut BülbülUzun Atlama : Yasemin Zehra BörekçiYüksek Atlama : Berra AygünSırıkla Atlama : Ersu ŞaşmaCirit Atma : Eda Tuğsuz, Esra TürkmenÇekiç Atma : Halil Yılmazer, Özkan BaltacıDisk Atma : Özlem Becerek, Ömer ŞahinGülle Atma : Ali PekerMaraton Yürüyüş : Ayşe Aslan, Esma Öztekin, Kader Güvenç, Harun Bilir, Ozan Bayram, Salih KorkmazYarı Maraton Yürüyüş : Emine Ceylan, Kader Dost, Meryem Bekmez, Hayrettin Yıldız, Mazlum Demir, Salih Korkmaz