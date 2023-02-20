Kim olduğu sonradan ortaya çıktı! Atsu'nun cenazesini gören kadın yerlere yatarak ağladı

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi. Ülkede resmi törenle karşılanan cenazeyi gören bir kadın ise gözyaşlarına boğuldu. Yerlere yatarak ağlayan kadına, Atsu'nun yıllardır yardımda bulunduğu olduğu ortaya çıktı.

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. Futbolcunun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderilirken, havaalanında bir kadının yaşadığı büyük üzüntü yürek parçaladı.

ATSU'NUN CENAZESİ RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'da resmi törenle karşılandı. Pazar akşam saatlerinde Akra'ya getirilen futbolcunun cenazesini askerler taşırken, Kotoka Havalimanı'nda konuşan Gana Devlet Başkan Yardımcısı Mahamudu Bawmia, Atsu'nun çok sevilen biri olduğunu ve çok özleyeceklerini belirtti. Havalimanında gözyaşlarına boğulan bir kadın ise herkesi üzüntüye boğdu.

YARDIM ETTİĞİ KADIN KAHROLDU

Atsu'nun havalimanında cenazesini gören kadın, tören sırasında hıçkıra hıçkıra ağladı. Gözyaşları içerisinde kendini yerlere atan ve büyük üzüntü yaşayan kadının, Atsu'nun ülkesinde yıllardır yardımda bulunduğu biri olduğu anlaşıldı.