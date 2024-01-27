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Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol tüm Türkiye'ye saç baş yoldurdu

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La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Las palmas'ı 2-1 yendiği maçın 81. dakikasında oyuna giren Arda Güler 90+7. dakikada net bir gol kaçırdı. Yıldız futbolcunun kaçırdığı pozisyon kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

İspanyol devi Real Madrid bu akşam La Liga'nın 22. haftasında deplasmanda Las Palmas'ı geriden gelerek 2-1 yendi. Mücadelede Arda Güler'de forma giydi.

BU SEZON BİR İLK

Daha önce kupada Arandina ve Atletico Madrid maçlarında süre aldıktan sonra iki haftalık süreçte sahaya ayak basamayan Arda Güler, bu akşam eflatun-beyazlı formayla bir ilki yaşadı. Bu maç Arda'nın ilk lig maçı oldu.

GOLE ÇOK YAKLAŞTI AMA OLMADI

Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de henüz golle tanışamayan yıldız futbolcu, mücadelenin son anlarında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda net bir fırsattan yararlanamadı. Arda'nın kaçırdığı gol kısa sürede binlerce izlendi.

Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol tüm Türkiye'ye saç baş yoldurduGörüntü: S Sport Plus

Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol tüm Türkiye'ye saç baş yoldurduGörüntü: S Sport Plus

Kaynak: Haberler.com / Spor

Real Madrid Arda Güler Futbol Spor Haberler

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