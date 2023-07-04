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Atletizmde Turkcell Süper Lig İlk Kademe Yarışmaları İzmir'de Başladı

Atletizmde Turkcell Süper Lig İlk Kademe Yarışmaları İzmir'de Başladı

Spor Haberleri

Atatürk Stadı'nın yanındaki Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmalarına sekizer ekip katılıyor. Kadınlarda ENKA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziemir Belediyespor, Batman Petrolspor, Mardin Atletizm, erkeklerde ise ENKA, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara TSK Spor Gücü, Mardin Atletizm, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Batman Petrolspor mücadele ediyor. Yarışmalar yarınki mücadelelerle tamamlanacak.

Atletizmde Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmaları, İzmir'de başladı.

Atatürk Stadı'nın yanındaki Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen ilk kademe yarışmalarına erkekler ve kadınlarda sekizer ekip katılıyor.

Kadınlarda ENKA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziemir Belediyespor, Batman Petrolspor, Mardin Atletizm, erkeklerde ise ENKA, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara TSK Spor Gücü, Mardin Atletizm, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Batman Petrolspor'un mücadele ettiği organizasyon, yarınki mücadelelerle tamamlanacak.

Bu sene 36'ncısı gerçekleşen ligin final kademesi, 5-6 Eylül'de Bursa'da yapılacak.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Atletizm İzmir Spor Haberler

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