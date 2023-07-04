Atletizmde Turkcell Süper Lig İlk Kademe Yarışmaları İzmir'de Başladı

Atatürk Stadı'nın yanındaki Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmalarına sekizer ekip katılıyor. Kadınlarda ENKA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziemir Belediyespor, Batman Petrolspor, Mardin Atletizm, erkeklerde ise ENKA, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara TSK Spor Gücü, Mardin Atletizm, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Batman Petrolspor mücadele ediyor. Yarışmalar yarınki mücadelelerle tamamlanacak.