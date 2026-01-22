Haberler

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid'in ilk 8 hedefi zora girdi. İspanyol basını, Atletico Madrid'in bu durumunun Şampiyonlar Ligi'ndeki hesaplarını karıştırdığını ve son hafta hem farklı galibiyete hem de rakiplerinin puan kaybına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kendi kalesine gol atan Marcos Llorente ve değerlendiremediği pozisyonlar, Atletico'nun galibiyetini engelledi. İlk 8 umutları son haftaya kaldı.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
  • Atletico Madrid, Galatasaray beraberliği sonrası ilk 8 hedefi için son hafta farklı galibiyet ve rakiplerinin puan kaybına ihtiyaç duyuyor.
  • Marcos Llorente, Galatasaray-Atletico Madrid maçında kendi kalesine gol attı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma, İspanya'da günün en çok konuşulan spor olaylarından biri oldu. İspanyol basını, alınan bu sonucun Atletico Madrid'in ilk 8 hedefini ciddi şekilde zora soktuğu görüşünde birleşti.

"ATLETICO'NUN HESAPLARI KARIŞTI"

La Razon, Atletico Madrid'in Galatasaray beraberliğiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki durumunun daha da karmaşık hale geldiğini yazdı. El Pais ise bu sonucu "acı dolu bir beraberlik" olarak nitelendirerek, kırmızı-beyazlıların ilk 8'e girebilmesi için son hafta hem farklı galibiyete hem de rakiplerinin puan kaybına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

KENDİ KALESİNE GOL VE KAÇAN FIRSATLAR

AS gazetesi, Giuliano Simeone'nin erken golüne rağmen Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı golün galibiyeti engellediğini belirtti. Marca ise Atletico Madrid'in İstanbul'da çok sayıda pozisyon bulduğunu ancak bunları değerlendiremediğini yazarken, Llorente'nin talihsiz golüne ve Oblak'ın uzatma dakikalarındaki kritik kurtarışına dikkat çekti.

İLK 8 UMUTLARI SON HAFTAYA KALDI

ABC, Atletico Madrid'in Türkiye'deki Şampiyonlar Ligi performansını istikrarsız olarak tanımladı ve bu sonucun ilk 8 belirsizliğini artırdığını ifade etti. El Periodico ve Lavoz de Galicia da benzer şekilde, Atletico'nun ilk 8 hedefi için son maç haftasında zorlu bir mücadeleye çıkacağını yazdı.

"TÜRK CEHENNEMİNDE TAKILDILAR"

Sport gazetesi, Atletico'nun Türkiye'de "kendi ayağına sıktığını" belirtirken, Onefootball karşılaşmayı "Atletico Madrid Türk cehenneminde sıkışıp kaldı" başlığıyla verdi. Ok Diario ise Madrid temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'nde zor durumda kaldığını vurguladı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Ultimahora ve 20minutos, Atletico Madrid'in İstanbul'da beklentilerin altında kaldığını ve bu puan kaybının son 16 turu yolunda işleri zorlaştırdığını yazdı. Mundo Deportivo ise Diego Simeone'nin maç öncesi yaptığı "son iki maçta 4 puanla ilk 8 zor" değerlendirmesini hatırlatarak, Oblak'ın son dakikalardaki kurtarışının bu sonucu mümkün kıldığını aktardı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

kıytırık takımlara yenildi ya izlemiyom bile maçlarını ...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

