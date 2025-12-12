Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç temsilcisi Brann'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı, Kerem Aktürkoğlu'nun da golle katkı verdiği mücadelede sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

NORVEÇ BASININDAN AĞIR İFADELER

Karşılaşmanın ardından Norveç basınında kullanılan dil dikkat çekti. FVN'de yer alan haberde, maçın Brann adına erken bir yıkıma dönüştüğü vurgulandı. Haberde, "Kırmızı kart ve kabus gibi bir başlangıç Brann'ı mahvetti. İlk yarıda gelen erken gol ve Eivind Helland'ın kırmızı kartı, Avrupa'da ağır bir yenilginin temelini oluşturdu. Fenerbahçe 4-0'lık skorla fazlasıyla güçlüydü" ifadeleri kullanıldı.

"AVRUPA'DA KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜ"

Nettavisen ise daha sert bir üslup tercih etti. Haberde, "Brann için Avrupa Ligi'nde kabus. Fenerbahçe karşısında rezil oldu. Brann Avrupa'da küçük düşürüldü. Kerem Aktürkoğlu'nun 5. dakikadaki golünün ardından Anderson Talisca hat-trick yaparak Brann'ı tamamen çaresiz bıraktı" değerlendirmesine yer verildi.

"TAM ANLAMIYLA BERBAT BİR GECE"

Bergens Tidende de mücadeleyi sert sözlerle ele aldı. Gazete, "Kabus gibi bir gece. Tam anlamıyla berbat. Brann, Avrupa'da yoluna devam etmek için önemli bir fırsata yaklaşmıştı ancak maç tam bir felaketle sonuçlandı" ifadelerini kullandı.