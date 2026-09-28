Atiba Hutchinson, 4 büyüklerin kadrolarını çok iyi buldu, heyecanlı sezon bekliyor

BEŞİKTAŞ'ın eski futbolcularından Atiba Hutchinson, "Bence çok iyi, en iyisi. Uzun zamandır gördüğüm en iyi seviye olduğunu düşünüyorum. Tabi ki sezonun henüz çok başındayız ama özellikle 4 büyükler çok iyi görünüyor. Bu yüzden çok heyecanlı bir sezon olacağını düşünüyorum" dedi.

Kemer Padel, geçtiğimiz hafta sonunda Tektaş Watches Jewellery Premium Padel Tournament'a ev sahipliği yaptı. Organizasyonda eski futbolcu Uğur Demirok ile takım arkadaşlığı yapan ve turnuvayı 4'üncü sırada tamamlayan Atiba Hutchinson, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Padel oynamaktan çok keyif aldığını söyleyen Atiba Hutchinson, "Çok güzel bir etkinlik. Burada iyi bir atmosfer var. Herkes bir araya geliyor, padel izliyor ve tabi oynamaya geliyorlar. Ben de şu an padel oynamaktan çok keyif alıyorum. Eğlenceliydi, burada iyi oyuncular var, herkes eğleniyor ve seviyeleri de iyi" ifadelerini kullandı.

'SÜREKLİ DAHA İYİ OLMAK İSTİYORUM'

Padelin futboldan farklı olduğunu fakat futbol gibi rekabetçi olduğunu söyleyen Hutchinson, padeli futbolcuların sevebileceğini bir spor olarak tanımladı. Atiba Hutchinson, "Hareket etmeyi seviyoruz. İyi maçların içine girdiğinizde oyun sürekli karşılıklı gidip geliyor ve top devamlı oyunda kalıyor. Ama söyleyeyim, kolay değil. İyi bir tekniğe sahip olmanız gerekiyor ve daha iyi olmak oldukça zaman alıyor. Çalışmaya devam etmek lazım. Tıpkı futbolda yaptığım gibi. Ben sürekli daha iyi olmak istiyorum. Burada da aynısını yapıyorum" diye konuştu.

'ÇOK HEYECANLI BİR SEZON OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Dört büyüklerin yeni sezonda çok iyi kadrolar kurduğunu ve heyecanlı bir sezon olacağını düşündüğünü söyleyen Atiba, "Bence çok iyi, en iyisi. Uzun zamandır gördüğüm en iyi seviye olduğunu düşünüyorum. Tabi ki sezonun henüz çok başındayız ama özellikle 4 büyükler çok iyi görünüyor. Bu yüzden çok heyecanlı bir sezon olacağını düşünüyorum. Bunun Türk taraftarlar ve Türk futbolu açısından da iyi olduğunu düşünüyorum. Türk futbolu sürekli daha iyi bir hale geliyor ve artık daha büyük isimler ülkeye geliyor. Bu da doğal olarak ülkedeki heyecanı artırıyor. Bunu görmek gerçekten harika" dedi.

'HER ZAMANKİ GİBİ BEŞİKTAŞ TARAFINDA KALIYORUM'

En iyi transferleri hangi takımın yaptığı ile ilgili soru üzerine konuşan 43 yaşındaki eski futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben her zamanki gibi Beşiktaş tarafında kalıyorum. Vlahovic'i beğeniyorum, bence çok iyi bir oyuncu. Trossard da öyle. Evet, Leao da iyi. Yani dört-beş tane çok iyi oyuncu var."

'SALAH'IN BU ÜLKEDE OLMASI İNANILMAZ'

Beşiktaş'ın Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın tecrübesiyle fark yaratacağını söyleyen Atiba, Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın da Süper Lig'de boy göstermesinin inanılmaz bir durum olduğunu dile getirdi. Atiba, şu ifadeleri kullandı:

"Bence Trossard, tecrübesiyle Beşiktaş'a çok fazla kalite katacak. Premier Lig'de oynadı ve Premier Lig şampiyonluğu kazanarak geldi. Bu yüzden bunun kulüp için iyi olduğunu düşünüyorum. Ama evet, sizin de söylediğiniz gibi, Mohamed Salah da burada ve bu ülkede olması inanılmaz. Üstelik kendisi hala çok yüksek bir seviyede oynuyor. Bu yüzden bunu görmek harika."

'SEZONUN BU ERKEN DÖNEMİNDE TAKIM ÇOK İYİ GÖRÜNÜYOR VE TAKIM ADINA GELECEK İÇİN OLDUKÇA UMUT VERİCİ'

Italiano'nun oyun tarzının Beşiktaş ve taraftarlar için umut verici olduğunu söyleyen Atiba, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bence takım iyi durumda. Çok yüksek bir yoğunlukla, baskılı oynuyorlar. Oyunun temposu ve ritmi iyi. Takımdaki çocuklardan bunları görmek güzel. Tabi hala sezonun başındayız. Herkesi bir araya getirmeye, birlikte oynamalarını sağlamaya devam etmek gerekiyor. Herkesin aynı görüşte olması, hocanın oyun anlayışını, yöntemini kavraması gerekiyor. Ancak sezonun bu erken döneminde takım çok iyi görünüyor ve takım adına gelecek için oldukça umut verici."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı