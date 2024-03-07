Atakaş Hatayspor, Mondihome Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalışması ve çift kale maç yaptı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.