Atakaş Hatayspor, İstanbulspor ile Mersin'de karşılaşacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Mersin'de İstanbulspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Mert Güzenge yönetecek.
Ligdeki 31 karşılaşmada topladığı 33 puanla haftaya 15. sırada giren Hatayspor, 13 puanla son sırada bulunan İstanbulspor ile mücadele edecek.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Hatayspor, alt sıralardan uzaklaşmak için rakibi karşısında galibiyet arayacak.
İstanbulspor, sezonun ilk yarısında Hatayspor'u 2-1 yenmişti.