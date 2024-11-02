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Asuman Çığlıoğlu Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Asuman Çığlıoğlu Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor
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Milli kick boksçu Asuman Çığlıoğlu, Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor. Geçmişte birçok başarı elde etmiş olan Asuman, şampiyonaya yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini belirtti.

Milli kick boksçu Asuman Çığlıoğlu, daha önceki şampiyonalarda alamadığı altın madalyaya bu kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda ulaşmayı hedefliyor.

Kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 3 dünya ve 1 Avrupa üçüncülüğü bulunan Asuman, Yunanistan'da 2-10 Kasım tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını Kastamonu'da tamamladı.

Şampiyonanın düzenleneceği ülkeye giden milli kick boksçu, ilk maçına yarın çıkacak.

Asuman, talihsizliğini yenerek Avrupa şampiyonalarındaki ilk altın madalyayı almayı amaçlıyor.

Asuman Çığlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kick boksa 14 yaşında, babasının yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Evde sıkıldığı için babasının erkek kardeşiyle kendisini kick boksa gönderdiğini belirten Asuman, "Erkek kardeşim bir süre sonra bıraktı. Ben ise devam ettim. Antrenörüm devam etmemi istedi." dedi.

Kick boksta birçok başarı elde ettiğini dile getiren milli sporcu, "Bu yıl da Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. İnşallah şampiyon olup bayrağımızı dalgalandırıp, ülkemize ve ilimize bu dereceyi getirmeyi başaracağım. 4 kez dünya, 2 kez de Avrupa şampiyonasına katıldım. Bu maçlarda 3 kez dünya üçüncüsü, bir kez Avrupa üçüncüsü oldum. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda artık talihsizliği kırıp şampiyon olacağıma inanıyorum. Antrenörümle Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğu alıp, ülkemize ve Kastamonu'ya getireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Şampiyonaya yoğun şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Asuman, "Hazırlarımız iyi gidiyor. Antrenörüm Emrah Şahanoğlu ile çalışıyoruz. Bu yıl sistemi oturttuğumuzu, rakipleri çözdüğümüzü düşünüyoruz. Üçüncü olduğumda da herkes tebrik ediyor ama ben onun bana yetmediğinin farkındayım. Benim gözüm şampiyonlukta olduğu için üçüncülük beni üzüyor. Bu yıl inanıyorum, Avrupa şampiyonu olacağım." ifadelerini kullandı.

Antrenör Emrah Şahanoğlu ise Asuman'ın ilk sporcuları arasında bulunduğunu anlatarak, "İnşallah bu Avrupa Şampiyonası'ndan şampiyonluk bekliyoruz. Buna inanıyoruz. Bunun için gerekli çalışmaları yaptık. Her yıl daha iyiye gidiyoruz. İnşallah Asuman bu yıl Avrupa şampiyonluğunu elde edecek ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor
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