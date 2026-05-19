Aston Villa ve Freiburg ilk kez UEFA Avrupa Ligi finalinde

İngiliz ekibi Aston Villa da Alman temsilcisi Freiburg da tarihlerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi finali oynayacak.

Tüpraş Stadı'nda yarın oynanacak finalde mücadele edecek Aston Villa, lig aşamasını averajla ikinci sırada tamamladı. Oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi alan İngiliz ekibi, 21 puanla ligi aynı puana sahip Olimpik Lyon'un ardından ikinci tamamladı. İngilizler lig aşamasında 14 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü.

Son 16 turunda Fransız ekibi Lille ile eşleşen Aston Villa, rakibini iki maçta da yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda İtalyan takımı Bologna'yı geçen ada ekibi, yarı finalde ülkesinin takımlarından Nottingham Forest'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ve 17 puan alan Freiburg, bu etabı 7. sırada noktaladı. Almanlar ligde 10 gol atarken, 4 gol yedi.

Son 16'da Belçika takımı Genk'e ilk maçta 1-0 yenilmesine rağmen Almanya'daki rövanşta 5-1 kazanarak tur atlayan Freiburg, çeyrek finalde Celta Vigo'yu iki maçta da yenerek yarı finale yükseldi. Alman ekibi Portekiz'deki ilk maçta 2-1 yenildiği rakibini rövanşta 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez finalde yer aldı.

Aston Villa'da 44 sene sonra kupa heyecanı

İngiliz futbolunun önemli takımları arasında yer alan Aston Villa, 44 yıllık aranın ardından Avrupa'da final heyecanı yaşayacak.

1980-1981 sezonunu Premier Lig'de şampiyon tamamladıktan sonra ertesi sezon o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (UEFA Şampiyonlar Ligi) mücadele eden Aston Villa, Avrupa arenasındaki en görkemli gününü 1982 sezonunda yaşadı.

Rotterdam'daki Feijenoord Stadyumu'nda oynanan finalde bir başka Alman ekibi Bayern Münih'le karşı karşıya gelen İngiliz temsilcisi karşılaşmayı 1-0 kazanarak tarihindeki kupayı kazandı. Aston Villa daha sonra UEFA Süper Kupa'da İspanya'da 1-0 yenildiği Barcelona'yı rövanşta 3-0 yenerek müzesine bir Avrupa kupası daha götürdü.

Freiburg'un hayali

Feiburg, yarın oynayacağı finalle tarihinin en önemli başarılarından birine imza atacak.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentilerin üzerine çıkarak dikkatleri üzerine çeken Alman ekibinin tarihinde Bundesliga ya da Almanya Kupası (DFB-Pokal) zaferi yer almıyor.

İkinci ligde 4 kez şampiyon olarak Bundesliga'ya yükselen Freiburg, Almanya Kupası'nda ise bir kez finale adını yazdırdı. 2021-2022 sezonunda kupada RB Leipzig ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip penaltılar sonunda finale kaybetti.

İlk kazanan Tottenham

1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonun 1971-72 sezonunda UEFA Kupası adını almasının ardından gerçekleştirilen ilk turnuvada kupanın sahibi Tottenham oldu. Finalde bir başka İngiliz takımı Wolverhampton ile karşılaşan Tottenham, 1-1 ve 2-1'lik skorlarla kupaya uzandı.

Finalde yine geçen sezon İngiliz takımı Manchester United ile eşleşen Tottenham, 1-0 kazanarak kupanın son şampiyonu oldu.

En çok İngiliz ve İspanyollar final oynadı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonunda en çok İngiliz ve İspanyol ekipleri finale yükseldi.

İki ülke de 19'ar kez final etabında kupayı kazanma mücadelesi verirken İspanyollar, 14 kez zafere ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. İngilizler ve İspanyollardan sonra kupada 18 kez İtalyanlar final oynarken, Alman ekipleri ise 16 kez finale adını yazdırdı.

İngiliz takımlarından Tottenham Hotspur (4), Liverpool (4), Manchester United (3), Chelsea (2), Arsenal (2), Wolverhampton Wanderers, Ipswich Town, Middlesbrough, Fulham finale yükselirken, Tottenham, Liverpool, Chelsea, Ipswich Town ve Manchester United kupayı Ada'ya götürdü.

İspanyollar adına Sevilla (7), Atletico Madrid (3), Real Madrid (2), Athletic Bilbao (2), Espanyol (2), Valencia, Villarreal, Alaves final oynamayı başardı. Bu finallerde Sevilla, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia ve Villarreal oynadıkları finalleri kaybetmedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin kralı Sevilla

Sevilla, 2015-16 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götürmeyi başaran ilk ekip olarak tarihe geçti.

Kupayı toplamda 7 kez kazanan Sevilla, 3'er şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

7 kez: Sevilla (İspanya)

3 kez: Juventus, Inter (İtalya), Liverpool, Tottenham (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

2 kez: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham, Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

1 kez: Galatasaray (Türkiye), Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04 (Almanya), CSKA Moskova, Zenit (Rusya), Napoli, Atalanta (İtalya), PSV (Hollanda), Valencia, Villarreal (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester United, Ipswich Town (İngiltere)

Galatasaray tarihe geçti

UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra Avrupa'ya UEFA Kupası'ndan devam eden sarı-kırmızılı ekip, maç kaybetmeden ulaştığı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımına penaltılar sonucu 4-1 üstünlük sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonlar ve finalistler:

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç 1971-72 Tottenham Wolverhampton 2-1, 1-1 1972-73 Liverpool B. Mönchengladbach 3-0, 0-2 1973-74 Feyenoord Tottenham 2-2, 2-0 1974-75 B. Mönchengladbach Twente 0-0, 5-1 1975-76 Liverpool Club Brugge 3-2, 1-1 1976-77 Juventus Athletic Bilbao 1-0, 1-2 1977-78 PSV Bastia 0-0, 3-0 1978-79 B. Mönchengladbach Kızılyıldız 1-1, 1-0 1979-80 Eintracht Frankfurt B. Mönchengladbach 2-3, 1-0 1980-81 Ipswich Town AZ Alkmaar 3-0, 2-4 1981-82 Göteborg Hamburg 1-0, 3-0 1982-83 Anderlecht Benfica 1-0, 1-1 1983-84 Tottenham Anderlecht 1-1, 1-1 (4-3 penaltı) 1984-85 Real Madrid Videoton 3-0, 0-1 1985-86 Real Madrid Köln 5-1, 0-2 1986-87 Göteborg Dundee United 1-0, 1-1 1987-88 Bayer Leverkusen Espanyol 0-3, 3-0 (3-2 penaltı) 1988-89 Napoli Stuttgart 2-1, 3-3 1989-90 Juventus Fiorentina 3-1, 0-0 1990-91 Inter Roma 2-0, 0-1 1991-92 Ajax Torino 2-2, 0-0 1992-93 Juventus Borussia Dortmund 3-1, 3-0 1993-94 Inter Salzburg 1-0, 1-0 1994-95 Parma Juventus 1-0, 1-1 1995-96 Bayern Münih Bordeaux 2-0, 3-1 1996-97 Schalke 04 Inter 1-0, 0-1 (4-1 penaltı) 1997-98 Inter Lazio 3-0 1998-99 Parma Olimpik Marsilya 3-0 1999-00 Galatasaray Arsenal 0-0 (4-1 penaltı) 2000-01 Liverpool Alaves 5-4 (uzatmada) 2001-02 Feyenoord Borussia Dortmund 3-2 2002-03 Porto Celtic 3-2 (uzatmada) 2003-04 Valencia Olimpik Marsilya 2-0 2004-05 CSKA Moskova Sporting Lizbon 3-1 2005-06 Sevilla Middlesbrough 4-0 2006-07 Sevilla Espanyol 2-2 (3-1 penaltı) 2007-08 Zenit Rangers 2-0 2008-09 Shakhtar Donetsk Werder Bremen 2-1 (uzatmada) 2009-10 Atletico Madrid Fulham 2-1 (uzatmada) 2010-11 Porto Braga 1-0 2011-12 Atletico Madrid Athletic Bilbao 3-0 2012-13 Chelsea Benfica 2-1 2013-14 Sevilla Benfica 0-0 (4-2 penaltı) 2014-15 Sevilla Dnipro 3-2 2015-16 Sevilla Liverpool 3-1 2016-17 Manchester United Ajax 2-0 2017-18 Atletico Madrid Olimpik Marsilya 3-0 2018-19 Chelsea Arsenal 4-1 2019-20 Sevilla Inter 3-2 2020-21 Villarreal Manchester United 1-1 (11-10 penaltı) 2021-22 Eintracht Frankfurt Rangers 1-1 (5-4 penaltı) 2022-23 Sevilla Roma 1-1 (4-1 penaltı) 2023-24 Atalanta Bayer Leverkusen 3-0 2024-25 Tottenham Manchester United 1-0

Fuar Şehirleri Kupası

1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç 1955-58 Barcelona Karması Londra Karması 2-2, 6-0 1958-60 Barcelona Karması Birmingham 0-0, 4-1 1960-61 Roma Birmingham 2-2, 2-0 1961-62 Valencia Barcelona 6-2, 1-1 1962-63 Valencia Dinamo Zagreb 1-2, 2-0 1963-64 Real Zaragoza Valencia 2-1 1964-65 Ferencvaros Juventus 1-0 1965-66 Barcelona Real Zaragoza 0-1, 4-2 1966-67 Dinamo Zagreb Leeds United 2-0, 0-0 1967-68 Leeds United Ferencvaros 1-0, 0-0 1968-69 Newcastle United U. Dosza 3-0, 2-3 1969-70 Arsenal Anderlecht 1-3, 3-0 1970-71 Leeds United Juventus 2-2, 1-1

Not: Haberde, kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistikler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde 1971-72 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.