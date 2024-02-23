Deplasmanda fark yedik! Galatasaray Avrupa'dan elendi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya geldi.

PRAG MAÇA HIZLI BAŞLADI

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi takım karşılaşmanın 8. dakikasında Angelo Preciado'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

ABDÜLKERİM HEMEN CEVAP VERDİ

Yediği gol sonrası baskısını arttıran Galatasaray 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kafa golüyle skoru eşitledi.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

KAAN AYHAN KIRMIZI GÖRDÜ

Maçın 68. dakikasında rakibinin bileğine basan Kaan Ayhan sarı kart gördü. VAR'a giden hakem Anthony Taylor, VAR incelemesinin ardından Kaan Ayhan'a kırmızı kart verdi.

TUCI ATTI

10 kişi kalan temsilcimiz savunmada boşluk verdiği bir anda kalesinde 2. golü gördü. 74. dakikada sol kanattan çevrilen ortada boş durumda kalan Tuci, kafayla topu köşeden ağlara yolladı.

FARK AÇILDI

Maçta geriye düşen sarı-kırmızılı takımımız, 80. dakikada topu bir kez daha ağlarında gördü.Davinson'un kaçırdığı topla ceza sahasına yönelen Haraslin'in vuruşu Muslera'nın yanından topu ağlara yolladı.

KUCHTA FİŞİ ÇEKTİ

Maçın son anlarında Zaha'nın kaptırdığı topta Sparta Prag 3'e 1 çıktı. Jan Kuchta sağ tarafındaki Qazim Laçi'yi gördü. Ceza sahası içine giren Laçi, tekrar Jan Kuchta'ya verdi. Kuchta boş kaleye topu ağlara yolladı. Durum 4-1 oldu.

ASLAN AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmadı ve Galatasaray'ın avrupa macerası burada sona erdi.