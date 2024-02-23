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Deplasmanda fark yedik! Galatasaray Avrupa'dan elendi

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa defterini kapattı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya geldi.

PRAG MAÇA HIZLI BAŞLADI

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi takım karşılaşmanın 8. dakikasında Angelo Preciado'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

ABDÜLKERİM HEMEN CEVAP VERDİ

Yediği gol sonrası baskısını arttıran Galatasaray 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kafa golüyle skoru eşitledi.

Deplasmanda fark yedik! Galatasaray Avrupa'dan elendi

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

KAAN AYHAN KIRMIZI GÖRDÜ

Maçın 68. dakikasında rakibinin bileğine basan Kaan Ayhan sarı kart gördü. VAR'a giden hakem Anthony Taylor, VAR incelemesinin ardından Kaan Ayhan'a kırmızı kart verdi.

Deplasmanda fark yedik! Galatasaray Avrupa'dan elendi

TUCI ATTI

10 kişi kalan temsilcimiz savunmada boşluk verdiği bir anda kalesinde 2. golü gördü. 74. dakikada sol kanattan çevrilen ortada boş durumda kalan Tuci, kafayla topu köşeden ağlara yolladı.

FARK AÇILDI

Maçta geriye düşen sarı-kırmızılı takımımız, 80. dakikada topu bir kez daha ağlarında gördü.Davinson'un kaçırdığı topla ceza sahasına yönelen Haraslin'in vuruşu Muslera'nın yanından topu ağlara yolladı.

Deplasmanda fark yedik! Galatasaray Avrupa'dan elendi

KUCHTA FİŞİ ÇEKTİ

Maçın son anlarında Zaha'nın kaptırdığı topta Sparta Prag 3'e 1 çıktı. Jan Kuchta sağ tarafındaki Qazim Laçi'yi gördü. Ceza sahası içine giren Laçi, tekrar Jan Kuchta'ya verdi. Kuchta boş kaleye topu ağlara yolladı. Durum 4-1 oldu.

Deplasmanda fark yedik! Galatasaray Avrupa'dan elendi

ASLAN AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmadı ve Galatasaray'ın avrupa macerası burada sona erdi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Sparta Prag Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Furkan Yiğit Çaykara:

Sanki sizde bu haberi yaparken keyif alır gibisiniz.gram üzülme ibaresi yok.

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20
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İbrahim Demirel:

Maçı izledim Galatasaray kazanmak için hiç bir şey yapamadı. Türk medyası her alanda olduğu gibi bu alanda da çok şişirdi bu olayı. 2000 yılın Arsenali yenip uefa kupasını almış Sonra gidip Real madridi yenip süper kupayı almış takımla kiyasladilar hatta daha iyi olduğunu iddia ettiler ama bugün de şamarı yediler. Fenerbahceli olarak Türk takımı olduğu için destekledim ama ilk maçta belliydi bugün böyle olacağı. Kaan ayhan da umarım kendini sorgular çok büyük payı var bu mağlubiyet de.

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Erkan Arslan:

Fennevli Piic Spiker Bile Macin Basindan Uyuuz Uyuuz Maci Sunuyordu Gol Atmisiz Adamin Umrunda Bile Degil

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Erkan ŞENER:

Bu FENERBAHÇE nasılsın silkmişse artık senin eşiktekinde beşiktekine kadar

yanıt5
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Emin :

Okan’a az bile. Savunun halen okanj: alsın keremi …

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