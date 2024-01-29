Galatasaray, Gaziantep FK'yı geriden gelip devirdi

Fenerbahçe ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.

ARDA KIZILDAĞ PERDEYİ AÇTI

29. dakikada kullanılan serbest vuruşta seken topa Papy Djilobodji sol kanattan ortaladı. Kalabalık arasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafayla köşeye vuruşu ağlara gitti. Gaziantep FK 1-0 öne geçti.

MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

1-0 öne geçen konuk takımın gol yollarında etkili olduğu pozisyonlarda yıldızlaşan Muslera, üst üste net kurtarışlar yaparak ilk yarıda farkın açılmasını engelledi.

ICARDI ATTI, BAYRAK HAVADA

Maçın 63. dakikasında Mertens'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

ZAHA EŞİTLEDİ

72. dakikada Zaha'nın ceza sahası içine pasında Icardi, Halil'e bıraktı. Halil'in de Zaha'ya bıraktığı pasta Zaha düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı. Durum 1-1 oldu.

GALATASARAY DİREKLERİ GEÇEMİYOR

Maçın 78. dakikasında Galatasaray, Wilfried Zaha ile bir kez daha direğe takıldı. Ceza alanı içinden Zaha'nın yaptığı vuruş savunmadan sekip direğe isabet etti, seken topta Halil'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu kaleci Nita kurtardı. Galatasaray maçta 4. kez direğe takılmış oldu.

BARIŞ ALPER FİŞİ ÇEKTİ

Maçın 89. dakikasında sol çaprazda önünde bulduğu topa çok sert vuran Barış Alper Yılmaz, uzak köşeye gönderdiği topla durumu 2-1'e getirdi.