Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Gaziantep FK'yı geriden gelip devirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı geriden gelerek 2-1 yendi.

Fenerbahçe ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.

ARDA KIZILDAĞ PERDEYİ AÇTI

29. dakikada kullanılan serbest vuruşta seken topa Papy Djilobodji sol kanattan ortaladı. Kalabalık arasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafayla köşeye vuruşu ağlara gitti. Gaziantep FK 1-0 öne geçti.

MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

1-0 öne geçen konuk takımın gol yollarında etkili olduğu pozisyonlarda yıldızlaşan Muslera, üst üste net kurtarışlar yaparak ilk yarıda farkın açılmasını engelledi.

ICARDI ATTI, BAYRAK HAVADA

Maçın 63. dakikasında Mertens'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

ZAHA EŞİTLEDİ

72. dakikada Zaha'nın ceza sahası içine pasında Icardi, Halil'e bıraktı. Halil'in de Zaha'ya bıraktığı pasta Zaha düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı. Durum 1-1 oldu.

GALATASARAY DİREKLERİ GEÇEMİYOR

Maçın 78. dakikasında Galatasaray, Wilfried Zaha ile bir kez daha direğe takıldı. Ceza alanı içinden Zaha'nın yaptığı vuruş savunmadan sekip direğe isabet etti, seken topta Halil'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu kaleci Nita kurtardı. Galatasaray maçta 4. kez direğe takılmış oldu.

BARIŞ ALPER FİŞİ ÇEKTİ

Maçın 89. dakikasında sol çaprazda önünde bulduğu topa çok sert vuran Barış Alper Yılmaz, uzak köşeye gönderdiği topla durumu 2-1'e getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Gaziantep FK Galatasaray Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Zaha kaç gol oldu? Zaha Galatasaray'da toplam kaç yol attı 2024? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? Zeval ne demek? Zeval vakti ne zamandır? TDK'ya göre zeval nedir? Zeval vakti hangi saat aralığına denk geliyor? Zeval ne anlama gelir? Turabi neden yok, Survivor Turabi nerede? Kara mantar hastalığı bulaşıcı mı? Kara mantar enfeksiyonu nedir? Kara mantar hastalığı nasıl bulaşır? Rüya içinde rüya görmek ne demek? Rüya içinde rüya anlatmak ve uyanmak nedir? Rüya içinde rüya görmek ne anlama gelir? Rüyada dalgalı deniz görmek ne demek? Rüyada dalgalı denizde yüzmek, dalgadan kaçmak ne demek? Rüyada dalgalı deniz görmek nedir? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 10 Şubat hangi burç? 10 Şubat doğumluların burcu ne? 10 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 10 Şubat burç özellikleri neler? 9 Şubat hangi burç? 9 Şubat doğumluların burcu ne? 9 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 9 Şubat burç özellikleri neler? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! UEFA transfer bildirim son gün ne zaman Şubat 2024? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Afrika Kupası ne zaman bitecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title