Aslan galibiyet hasretine son verdi! Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü rahat geçti

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayan İstanbul ekibini deviren sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

KARAGÜMRÜK 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, Karagümrük kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaratırken kaleci Viviano müthiş performansıyla dikkat çekti. İstanbul ekibinde 33. dakikada Adnan Uğur'un kırmızı kart görmesiyle ibre tamamen Galatasaray'a döndü.

SİFTAH YAPIP, GALİBİYETİ GETİRDİLER

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Emre Taşdemir ve 85. dakikada Juan Mata kaydetti. İki futbolcu da bu sezon ilk gollerini atarken mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı ve 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.