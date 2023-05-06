ASKİ Sporlu milli sporcular basın mensuplarıyla buluştu

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası ve Ermenistan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda başarı gösteren ASKİ Sporlu milli sporcular, basın mensuplarıyla bir araya geldi. ASKİ Spor'un güreş ve halter branşlarında Avrupa şampiyonalarında madalya kazanan sporcuları basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası ve Ermenistan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda başarı gösteren ASKİ Sporlu milli sporcular, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ASKİ Spor'un güreş ve halter branşlarında Avrupa şampiyonalarında madalya kazanan sporcuları basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 9, Ermenistan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan ASKİ Spor'un ay yıldızlı sporcuları, Kulüp Başkanı Yüksel Arslan'ın ev sahipliğinde Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen medya gününe katıldı.

"ASKİ SPOR OLARAK TARİHE GEÇTİK"

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 9 madalya alarak tarihe geçtiklerini dile getiren ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, "Dünyada bizi her zaman gururlandıran ay yıldızlı bayrağımızı en yükseğe çıkartıp gururlandıran sporcularımız Hırvatistan'da Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 9 madalya aldı. ASKİ Spor olarak Avrupa Şampiyonası'nda en fazla madalya alan kulüp olduk ve tarihe geçtik. Yine Halter'de Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Büyükler Halter Şampiyonası'nda 8 madalya kazandık. Sporcularımızın başarıları bizleri sevindirdi" diye konuştu.

Güreşte tarihe geçtiklerini vurgulayan ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ise "İki tane Avrupa Şampiyonası geçirdik birisi Hırvatistan'da Avrupa Güreş Şampiyonası diğeri de Erivan'da Avrupa Halter Şampiyonası. Güreşte 9 madalya alarak tarihe geçtik. Takım kaptanlarımız Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in aldığı altın madalyalar çok önemliydi. Taha kendi rekorunu egale etti. Rıza da Aleksandr Karelin'in 12 şampiyonluğunu egale etti. Hiçbir zaman bu şampiyonluklar tarihten silinmeyecek. Avrupa Halter Şampiyonası'nda ise Cansu kardeşimiz ve diğer sporcularımız orada çok büyük mücadele verdiler orada İstiklal Marşımızı okuttular. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve Kulüp Başkanımız Yüksel Arslan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

ŞAMPİYONLARIN YENİ HEDEFİ OLİMPİYATLAR

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olarak Türkiye'ye dönen Milli Güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, 2024 Olimpiyatları'nda da altın madalya kazanmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

-Taha Akgül (Milli Güreşçi): "Avrupa Şampiyonası'nda 10. şampiyonluğumu kazandım. Bu başarıyı kazanırken de çok büyük özveri, çalışma ve disiplin gösterdik. Bizim için önemli hedef ise Olimpiyatlar. Bizlere ve kulübümüze büyük destek veren Ankara Büyükşehir Belediye ve Onursal Başkanımız Mansur Yavaş'a ve kulüp başkanımız Yüksel Arslan'a çok teşekkür ediyorum."

-Rıza Kayaalp (Milli Güreşçi): "ASKİ Spor olarak ülkemize yıllardır madalya kazandıran bir kulübüz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş göreve geldiği günden beri bizleri desteklemeye devam ediyor. Kulüp başkanımız Yüksel Bey bizler için çaba gösteriyor. Taha Akgül 10'uncu ben de 12'inci şampiyonluğu kazandırdım. Önümüzde 2024 Olimpiyatları var. Bu Avrupa Şampiyonası benim için önemliydi şampiyon olarak Aleksander Karelin'in rekorunu kırdım şükürler olsun ki 12'inci Avrupa Şampiyonluğunu kazanarak önümüzdeki Dünya, Avrupa ve Olimpiyatlara daha moralli bir şekilde hazırlanıp inşallah 2024 Olimpiyatları'nda bu işi bırakmak en büyük hayallerimden bir tanesi."