- Asfaltta çalışıp, parke sahada Türkiye şampiyonu oldular

Yaralandılar, çalışmalara ara verdiler ama pes etmediler

Ortaokulun Yıldız ve Küçük Kızlar Hentbol Takımları, Türkiye şampiyonu oldu

Yaz kış demeden beton ve asfalt zeminde antrenman yapan çocuklar, başarıları ile göz doldurdu

Tatil olmasına rağmen çocuklar 35 dereceyi bulan sıcak havada beton zeminde, Alanya'daki şampiyonaya hazırlanıyor

ANTALYA - Antalya'nın Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu'nun Yıldız ve Küçük Kızlar Hentbol Takımları, asfalt zemin üzerinde antrenman yaparak, parkeli salonda Türkiye şampiyonluğuna uzandı. Kepez Belediyespor Hentbol Takımı altında kulüpleşen sporcular, Alanya'da düzenlenecek olan Türkiye Kulüpler Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu'nun Yıldız ve Küçük Kızlar Hentbol Takımı'nın sporcuları, tüm imkansızlıklara rağmen okul bahçesindeki asfalt ve beton zeminde antrenmanlarını yaptı. Sıcak ve soğuk havada yılmayan ve günde 2 saat idmanlarını gerçekleştiren küçük sporcular, bu çalışmalarının karşılığını aldı. Önce Antalya şampiyonluğunu kazanan iki takım daha sonra Zonguldak'ta düzenlenen Okul Sporları Hentbol Şampiyonası'nda yine iki takım halinde kategorilerinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Bu başarıya Kepez Belediyesi kayıtsız kalmadı. Küçük sporcuların hedeflerine ulaşması için Kepez Belediyespor Hentbol Takımı kuruldu ve oyuncuları kadrosuna kattı. Arkadaşları tatil yaparken küçük sporcular, yaklaşık 35 dereceyi bulan sıcak havada yine asfalt zeminde Alanya'da 1-5 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonaya hazırlanıyor.

Sertan Sarpaş: "Bir hayale daldık"

Takımların antrenörü Sertan Sarpaş, Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra alt yapılardan bir çok takımda başarı kazandığını dile getirerek, "Muratpaşa Belediyesi'nden bu okula geldiğim zaman başladı serüvenimiz. Hentbolda yeni bir jenerasyon yakalamak istedik. Milli takım ve kulüp takımları düzeyinde hentbolda eksik kalmaya başladık. Kaliteli oyuncu yetiştirme problemimiz vardı, ben de bunu gördüğüm için bir rüyaya, bir hayale daldım. Tekrardan bir jenerasyon oluşturmak istedim. Hem başka takım hem de bu çocuklarımızı çalıştırıyordum. Hep bugünlerdeki başarıyı yakalamak için çalıştık" diye konuştu.

"Çocuklarımız zaman zaman yaralandı"

Pandemi döneminde çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Sarpaş, "Sonrasında hemen toparlandık. Şu anda sahamız yok, kolay değil. Hayalimdeki takımın antrenman sayısı; haftada her gün en az 2 saat, hatta iki gün de 4 saat çift antrenman yapmak. Böyle olunca bir salon bulma ihtimalin yok ve biz genellikle antrenmanlarımızı okul bahçelerinde, yan taraftaki hala sahada, kışın alt katta bodrumda yapıyoruz ve böyle hazırlandık. Tabii bazı rakiplerimiz çok daha iyi salonlarda çalıştı. Biz asfalta çalıştık, kolay değil. Burada düştüğünüz zaman zemin çocuklara zarar verebiliyor, canlarını yakabiliyor ama çocuklar bu şampiyonluğa inandılar ve başardılar. Hatta Avrupa çapında oyuncu olmaya inandılar ki o yüzden dediğimiz gibi kanamalar, ufak sıyrıklar hiçbir şey ifade etmiyor onlar için. Aynı hırsla, aynı inançla devam ediyorlar ve biz bunu bu sene gösterdik" dedi.

Sarpaş, Antalya tarihinde ilk kez bir okulun hem küçük hem de yıldızlarda Türkiye şampiyonu olduğunun altını çizdi. Takım sporlarında önemli bir başarı yakaladıklarını kaydeden tecrübeli antrenör, bu başarıya giderken sahalarının asfalt ve beton olduğuna dikkat çekti.

"Kepez Belediyesi'nden destek"

Bu başarılarının Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tarafından görüldüğünü vurgulayan Sertan Sarpaş, "Bu çocuklara sahip çıkmanın, onlarla beraber ilerlemeyi uygun gördüler. Kepez Belediyespor altında birleştik. Bundan sonra Kepez Belediyesi'ni kulüpler düzeyinde temsil edeceğiz. Aynı zamanda okul takımımız adına da yarışacağız" şeklinde konuştu.

1-5 Temmuz tarihleri arasında Alanya'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına hazırlandıklarını belirten Sarpaş, "Orada kulübümüz adına yarışacağız. Bu sezonu üç kupa ile kapatmak istiyoruz. Yolun başında iki kupayı aldık, şimdi üçüncü kupayı da alıp sezonu öyle kapatmak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Gurur duyuyoruz"

Sarpaş, bu başarının bir devlet okulunun öğrencileriyle gelmesinin gurur verici olduğunu aktararak, "Biz bu çocukların hayatlarına dokunmak istiyoruz. Normal gelirli vatandaşların çocukları bunlar, bu çocukları milli takıma taşıyarak onların hayalleri, ufuklarını başka bir düzlüğe taşımak istiyoruz. O yüzden devlet okulu olması önemli. Biz bu tür çocukları hayata ve topluma kazandırmak adına da önemli rol üstlendiğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Nazlı Kaya: "Milli takım oyuncusu olmak istiyorum"

Sporculardan Nazlı Kaya, yaz - kış demeden beton zeminde antrenman yaptıklarını söyleyerek, "İyi bir çalışma yaptık ve hedeflerimize ulaştık. Daha çok hedefimizin olduğunu düşünüyorum ve takımı çok seviyorum. Hentbol oynamayı çok seviyorum, 4 seneden beri hocamızla beraberiz. Bu yıl Zonguldak'ta bir Türkiye şampiyonluğumuz oldu. Antalya'da yaptığımız okullararası turnuva da Antalya il birinciliğimiz var, Şanlıurfa'da yarı finallerden 1'inci çıktık. Milli takımlarda oynamak ve üst düzeyde oyuncu olmak istiyorum. Günde 2 buçuk, 3 saat çalışıyoruz. Bazen günde çift antrenman yaptığımız oluyor" dedi.

Mükerrem Ceylin Acar: "Bizim için zordu"

12 yaşındaki Mükerrem Ceylin Acar ise hentbola 4 yıl önce başladığını hatırlatarak, "Buraya başlamamın amacı iyi bir hentbolcu olmaktı. Şu an Türkiye şampiyonu olduk ve bunu zor şartlar altında yaptık. Betonda, gerekirse bodrumda ve halı sahada yaptık, yani bizim için zordu. Şimdi ise sıcak havada Alanya'daki şampiyonaya hazırlanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.