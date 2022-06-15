Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası, Macaristan'da yapılacak Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası, Macaristan'da gerçekleştirilecek. Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası, Macaristan'da gerçekleştirilecek. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 18-26 Haziran tarihlerinde başkent Budapeşte'de düzenlenecek. Türkiye'yi organizasyonda milli sporcular Sude Dicle, Selin Telci, Ece Üngör, Zeynep Buse Güngör, Melek Andrea Akay, Cansın Kütüçoğlu, Nil Talu ve Alara Aker temsil edecek. AA / Muhammed Boztepe - Spor Dünya Şampiyonası Macaristan Türkiye Spor Haberler

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