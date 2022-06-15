Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası, Macaristan'da yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası, Macaristan'da yapılacak

AA - Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası, Macaristan'da yapılacak

Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası, Macaristan'da gerçekleştirilecek.

Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası, Macaristan'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 18-26 Haziran tarihlerinde başkent Budapeşte'de düzenlenecek.

Türkiye'yi organizasyonda milli sporcular Sude Dicle, Selin Telci, Ece Üngör, Zeynep Buse Güngör, Melek Andrea Akay, Cansın Kütüçoğlu, Nil Talu ve Alara Aker temsil edecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Dünya Şampiyonası Macaristan Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title