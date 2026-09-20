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Artistik cimnastik şampiyonasında 153 sporcu Ankara'da madalya mücadelesi verdi

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Artistik Cimnastik Yıldız, Genç ve Büyük Türkiye Şampiyonası, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlendi. Şampiyonada 10 ilden 153 sporcu madalya mücadelesi verdi ve dereceye giren sporculara ödül verildi.

Artistik Cimnastik Yıldız, Genç ve Büyük Türkiye Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Etimesgut ilçesinde düzenlenen şampiyonada 10 ilden 153 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Kaynak: AA
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