Artık "Türkiye'nin Arda'sı" değil! Derbide yaptığı hareket sonrası linç edildi

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 yenildiği maçta kazandığı penaltı sonrası Arda Güler'e büyük tepki gösterildi. Futbol kamuoyu tarafından sıklıkla "Türkiye'nin Arda'sı" diye lanse edilen futbolcunun pozisyonda kendini yere attığını belirten ezeli rakip taraftarları, 18 yaşındaki yıldızı sosyal medyada adeta linç etti. Arda Güler için, "Artık sadece kendi takımının taraftarı tarafından sevilen sıradan bir futbolcu olacaksın." yorumları yapıldı.