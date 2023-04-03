Artık "Türkiye'nin Arda'sı" değil! Derbide yaptığı hareket sonrası linç edildi
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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 yenildiği maçta kazandığı penaltı sonrası Arda Güler'e büyük tepki gösterildi. Futbol kamuoyu tarafından sıklıkla "Türkiye'nin Arda'sı" diye lanse edilen futbolcunun pozisyonda kendini yere attığını belirten ezeli rakip taraftarları, 18 yaşındaki yıldızı sosyal medyada adeta linç etti. Arda Güler için, "Artık sadece kendi takımının taraftarı tarafından sevilen sıradan bir futbolcu olacaksın." yorumları yapıldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Tarihi hezimetin yaşandığı mücadelede Arda Güler'in kazandığı penaltı gündem oldu.
ARDA GÜLER'E BÜYÜK TEPKİ
Fenerbahçe'nin 41. dakikada Enner Valencia ile gole çevirdiği penaltıyı kazanan Arda Güler, ezeli rakip taraftarlarının hedefine oturdu. Pozisyonda Güler'e müdahale olmadığını iddia eden taraftarlar, 18 yaşındaki futbolcuyu kendini yere attığını belirterek sosyal medyada yerden yere vurdu.
İLK YARI OYUNUYLA MEST ETTİ
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 76 dakikada sahada kaldı. 18 yaşındaki futbolcu, Enner Valencia'nın attığı golde penaltıyı alan isim olurken özellikle ilk yarı ortaya koyduğu performansla beğeni topladı.
Sosyal medyadaki tepkiler şöyle: