Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat

Deprem sonrası stadyumunda büyük hasar alan Kahramanmaraş, yeni stadına kavuşuyor. 4 bin seyirci kapasiteli futbol sahasında inşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

6 Şubat depremleri sonrası stadyumunda büyük hasar alan Kahramanmaraş'ta yapılan yeni stat futbolseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

4 BİN KAPASİTELİ STAT NEREDEYSE HAZIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın ortak projesi olan 4 bin seyirci kapasiteli futbol sahasında inşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

ŞEHRİN SPOR VİZYONUNA KATKI SUNACAK

Yeni tesis, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin arkasında, Merkez Spor Kompleksi'nin hemen yanında yer alıyor. Tribün montajı büyük ölçüde tamamlanırken, diğer yapılar da hızla şekilleniyor. Yeni futbol sahası, hem amatör kulüplerin hem de profesyonel takımların kullanımına sunulacak. Sporculara yüksek standartlarda antrenman ve müsabaka imkânı sağlayacak olan tesis, Kahramanmaraş'ın sportif vizyonuna önemli katkı sunacak.

Yetkililer, projenin kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını belirtiyor. Tesisin açılmasıyla birlikte şehirdeki spor etkinliklerinin daha profesyonel ve geniş katılımlı şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.

