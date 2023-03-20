Artık tuttuğu takımı bırakır! Sevilla kalecisine saldıran taraftara benzeri görülmemiş ceza

PSV kulübü, sahaya girip Sevilla kalecisi Dmitrovic'e saldıran taraftarını 40 yıl boyunca statlardan men etti. Kadıköy'deki Sevilla-F.Bahçe maçında da Dmitrovic'e yabancı madde yağmış ve uzun süre yerden kalkamamıştı.

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile sahasında oynadığı maçta kaleciMarko Dmitrovic'e saldıran taraftara tarihi bir ceza verdi. PSV, genç taraftarını 40 yıl boyunca statlardan men etti. Saldırganın, 2 yıl boyunca PSV Philips Stadı'nın çevresine de alınmayacağı belirtildi.

DMITROVIC KARŞILIK VERDİ

Sevilla, 3-0 kazandıkları ilk maçtan sonra deplasmanda 2-0 kaybetmelerine rağmen tur atlamıştı. Sahaya giren taraftar kaleci Dmitrovic'e saldırıp yumruk atmıştı. Saldırgan taraftarı yere seren kaleci de karşılık vermişti.

"KENDİMİ SAVUNMAK ZORUNDAYIM"

Dmitrovic yaşanan olayla ilgili, "Bana vurdu, kendimi savunmak zorundaydım. Hayatımda hiç kavga etmedim diyebilirim, ama ben de ona vurmak istedim. Kendimi nasıl savunacağımı biliyorum" açıklamasını yapmıştı.

KADIKÖY'DE KAFASI BANTLANDI

Bir sonraki turda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla'da kaleci Dmitrovic, bu kez Kadıköy'de problem yaşadı. Dmitrovic, başına isabet eden bozuk para sebebiyle 10 dakika tedavi görmüştü.