Arseniy Batagov: Hocamızın gelişiyle birlikte birçok şey değişti / Metin eklendi

Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam ederken, Bordo mavili takımın savunma oyuncusu Arseniy Batagov, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte birçok şeyin değiştiğinin ifade eden Batagov, "Öne geçtiğimiz daha doğrusu kazanmakta zorluk çektiğimiz maçları bu maçları yaşamakta artık bir değişiklik yaşadığımız için mutluyuz. Çünkü artık daha fazla maç kazanıyoruz, daha iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Bu durumu böylesine değiştirebilmek bizim adımıza da tabii ki mutluluk verici aynı zamanda. Hocamızın gelişi ile birlikte hocamız birçok şeyi değiştirdi tabii ki hocamızla birlikte değişenler konusunda bizde yardım etmeye çalışıyoruz hocamıza. Hocamız da yine aynı şekilde bize yardım etmeye çalışıyor, beraber iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ben. Yine bahsettiğim gibi daha fazla maç kazanıyoruz artık daha iyi bir oyun ortaya koymaya başladık ve bu durumu tersine çevirdiğimiz için de ayrıca mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'FARKLI BİR ATMOSFERDE OYNUYORUM'

Adaptasyon sürecinin zor geçtiğini ifade eden Batagov, "Öncelikle ilk ayları tabii ki zorlu geçen zamanlar oldu benim adıma. Çünkü ilk başta çok fazla oynama fırsatı bulamamıştım. Daha sonrasında şans bana geldi ve oynama fırsatı buldum. Oynadığımda da 1-2 ay sonrasındaki bir zaman süresinde daha iyi oyun ortaya koyduğumu düşünüyorum. Çünkü yavaş yavaş yavaş alışabildiğimiz bir durum bu. Benim adıma da ilk kez yurt dışında oynadığım bir tecrübe oluyor. Çünkü ülkemde oynamıyorum farklı bir atmosferde oynuyorum. Benim adıma da zamana ihtiyacım olan bir dönemdi. Ama şu an iyi gittiğini düşünüyorum ve aynı zamanda da bu iyi gidişimin oynadığım futbolunda Trabzonspor taraftarını mutlu etmesin beni de ayrıca mutlu ediyor" dedi.

'ŞU ANDA SADECE TRABZONSPOR'A ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM'

Kendisiyle ilgili çıkan transfer haberlerine ilişkin de konuşan Batagov, sadece Trabzonspor'un odaklandığını dile getirdi. Başarılı oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Transferle ilgili olarak şunu ifade edebilirim; sadece ben şu an sahaya Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. Yani başka bir takım, başka bir lige gitme gibi opsiyonum bir düşüncem yok şu an yok. Sadece işime odaklanmış Trabzonspor'a odaklanmış Trabzonspor için elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayım. ve burada olmaktan dolayı da mutluyum. Kaptan Savic'le ilgili olarak şunu ifade edebilirim tabii ki bana çok yardımcı olan, çok tecrübeli bir oyuncu. Aynı zamanda beni de her zaman gelişimim yönünde destekleyen bana her zaman destek olan bir oyuncu. Gelişim sağladıysam eğer bunda onun da katkısı gerçekten çok büyük. Yanımda öyle bir oyuncu oynadığı için mutluyum, beraber aynı takımda oynadığımız için gayet mutluyum."

'TOPLA KENDİMİ RAHAT HİSSEDEN BİR OYUNCUYUM'

Taktiksel çalışmalara ilişkin de düşüncelerini aktaran genç oyuncu topla kendini rahat hisseden bir oyuncu olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: "Öncelikle çok fazla taktiksel çalışma yaptığımızı ifade edebilirim. Bu taktiksel çalışmaların çoğu da her zaman farklı olan çalışmalar oluyor. Dolayısıyla farklı taktiksel anlayışları anlayabilme, onların üzerine çalışabilme imkanı buluyorsunuz. ve tabii ki de hep neredeyse önde baskı çalışıyoruz önde baskılı oynayabilmek bir savunma oyuncusu adına kolay değildir. Çünkü önde basacaksanız eğer savunma oyuncusu olarak öne çıkmanız gerekir öne çıktığınız durumda da arkanızda tam bir yarı saha bulunuyor. Türkiye Süper Liginde düşündüğünüzde hücum oyuncuların genelde çok hızlı ve üst seviye oyuncular olduğunu düşündüğünüzde çok kolay değil çünkü birebir kalıyorsunuz bu oyuncularla. Önde basabilmek bu tarzda bir oyun oynayabilmek kolay değil ama kolay olmayanı oynayabilmek aynı zamanda sizin gelişiminize büyük katkıda bulunuyor. Ben de bu sayede kendimi geliştirebildiğimi düşünüyorum. Aynı şekilde topla kendimi rahat hisseden bir oyuncuyum oyun kurulumunda takıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Takımın goller bulabilmesine, takımın goller atabilmesine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hocamızın bana olan katkısı büyük oluyor."

'ŞU AN PUAN SIRALAMASI OLARAK GAYET İYİ BİR NOKTADAYIZ'

Başarılı oyuncu, takımın gayet iyi bir noktada olduğunu ve sezonu en iyi şekilde tamamlamak istediklerini belirterek, "Şu an aslında puan sıralaması olarak gayet iyi bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim. Umuyorum da bu sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Biz de maç maç bakmaya çalışıyoruz. Maç maç elimizden gelen gösterebileceğimizi en iyi performansı gösterip sezon sonunda da daha da üste en iyi yerlerde olabilmeyi umuyoruz. Önümüzdeki Eyüpspor maçı ile ilgili olarak şunu ifade edebilirim; Eyüpspor maçında taraftarlarımız şunu bilmeli, bir taraftarlarımız için hem de şehrimiz için sahaya çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini yine vermeye çalışacağız, en iyi mücadelemizi yine tekrar göstereceğiz" dedi.

'ONUACHU KENDİSİNE KARŞI OYNANMASI ZOR BİR OYUNCU'

Paul Onuachu'ya karşı oynamanın zor olduğunu dile getiren Batagov, "Bir savunma oyuncusu olarak diğer savunma oyuncularını da düşündüğümde Paul gerçekten kendisine karşı oynanması çok zor bir oyuncu. Çünkü Paul'un özelliklerini değerlendirdiğinizde gayet uzun boylu bir oyuncu, aynı zamanda güçlü ve her zamanki oradaki mücadeleyi vermeye çalışan bir oyuncu. ve bu sene çok da gol attı. Böyle santraforlara karşı oynamak her zaman zordur. Şundan da mutluluk duyuyorum ki Paul bizim takımda da kendine rakip olma fırsatı bulmadım ben" ifadelerini kullandı.

'TAKIM İÇERİSİNDE HARİKA BİR ATMOSFER VAR'

Genç stoper oyuncusu, takım içerisindeki uyumun çok iyi olduğunun altını çizerek, "Takım içerisinde şu an harika bir atmosfer olduğunu size söyleyebilirim. Çünkü maç kazanıyoruz, bütün takımın, bütün oyuncuların herkesin birbiriyle olan ilişkisi gayet iyi durumda. ve aynı zamanda benim kendi adıma da avantaj olarak gördüğüm bir durum da var. Çünkü Sikan ve Zubkov gibi kendi ülkemden iki oyuncu aynı mantaliteye sahip aynı yerden gelen iki oyuncuyla beraber şu an aynı takımdayım. Benim burada rahatlığım ve iyi hissetmem adına onların da payı çok büyük oluyor. Takım içerisinde şu an gayet iyi bir hava var. Sikan ve Zubkov gibi iki arkadaşımın benim yanımda olması benim adıma ayrıca bir avantaj oluyor" açıklamasını yaptı.