Arsenal'ın yıldızı Thomas Partey, Müslüman oldu
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Clarence Seedorf'un ardından Arsenal'ın yıldızı Thomas Partey de Müslüman oldu. Ganalı futbolcu Kur'an-ı Kerim'le fotoğraf paylaştı.
Arsenal'ın Ganalı yıldızı Thomas Partey, Müslüman olduğunu açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu, Kur-an-ı Kerim'le fotoğraf paylaştı, Müslüman takipçilerinin takdirini kazandı. Geçtiğimiz günlerde efsane futbolcu Clarence Seedorf da Müslüman olduğunu duyurmuştu.
PERFORMANSI PARMAK ISIRTIYOR
İki yıl önce Atletico Madrid'den transfer edilen orta saha oyuncusu, ayın futbolcusu seçildi. 2025'e kadar mukavelesi bulunan Partey'in piyasa değeri 40 milyon euro.