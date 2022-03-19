Arsenal'ın yıldızı Thomas Partey, Müslüman oldu

Arsenal'ın Ganalı yıldızı Thomas Partey, Müslüman olduğunu açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu, Kur-an-ı Kerim'le fotoğraf paylaştı, Müslüman takipçilerinin takdirini kazandı. Geçtiğimiz günlerde efsane futbolcu Clarence Seedorf da Müslüman olduğunu duyurmuştu.

PERFORMANSI PARMAK ISIRTIYOR

İki yıl önce Atletico Madrid'den transfer edilen orta saha oyuncusu, ayın futbolcusu seçildi. 2025'e kadar mukavelesi bulunan Partey'in piyasa değeri 40 milyon euro.