Armada Praxis Yalıkavakspor Hentbol Kadın Takımı Bodrum Kaymakamı ile Buluştu

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanan ve 2023-2024 sezonuna da Süper Kupa zaferiyle başlayan Armada Praxis Yalıkavakspor Hentbol Kadın Takımı'nın oyuncuları ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de düzenlenen organizasyonda Belediye Başkanı Ahmet Aras de hazır bulundu.

Etkinlikte konuşan Mustafa Çit, Bodrum'un sporun her alanında ilerlediğini söyledi.

Yalıkavakspor'un EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. turunda Ada de Sao Pedro do Sul ile yaptığı maçlara değinen Çit, "Maçta kızlarımız bizleri çok gururlandırdı. Altyapıdan yetişen küçük kızlarımızı da maçlarda görmek bizleri mutlu ediyor. Bodrum her türlü sporda artık var ve var olmaya da en iyi şekilde devam edecektir. Biz de kaymakamlık olarak her zaman destekçileri olacağız." dedi.

Başkan Aras ise Yalıkavakspor'un Bodrum'u her zaman gururlandırmaya devam ettiğini kaydetti. Takımın Cumhuriyetin 100. yılında iki kupayı Bodrum'a getirdiğini anlatan Aras, oyuncuları tebrik etti.

Kulüp Başkanı Mehmet Esen de çok gururlu ve mutlu olduklarını ifade ederek, kupaları kazanmak için emek harcayan sporcuları ve ekibi tebrik etti.

Etkinliğin ardından takım, Mustafa Çit'i ve Ahmet Aras'ı makamlarında ziyaret ederek forma hediye etti.

