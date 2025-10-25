Haberler

Armada Praxis Yalıkavak Spor, Bodrum Cup'ta Genç Hentbolcuları Ağırladı

Armada Praxis Yalıkavak Spor, Bodrum Cup'ta Genç Hentbolcuları Ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada Türkiye 2.'si olan Armada Praxis Yalıkavak Spor'un küçük kızlar hentbol takımı, Yalıkavak-Bodrum etabında 'Nesillerce' teması ile düzenlenen The Bodrum Cup'a katıldı. Denizde unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada Türkiye 2.'si olan Armada Praxis Yalıkavak Spor'un küçük kızlar hentbol takımı, bu kez sahalardan denizlere uzandı.

Genç hentbolcular, Türkiye'nin en köklü deniz organizasyonlarından biri olan Maximiles Black The Bodrum Cup'ın 37. yılında düzenlenen Yalıkavak-Bodrum etabına özel davetle konuk olarak katıldı.

Organizasyonun 'Nesillerce' temasıyla uyumlu olarak geleceğin sporcularını denizcilik kültürüyle buluşturan The Bodrum Cup, minik hentbolculara dayanışma ve ekip ruhunu deniz üzerinde yaşama imkanı sundu. Yarış atmosferini yerinde deneyimleyen Denizin Kızları, Ege'nin rüzgarı ve Bodrum'un eşsiz deniz kültürüyle unutulmaz bir gün geçirdi.

Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Emin Palalı, Bodrum'un deniz ruhunu yaşatan bu anlamlı organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, "Genç sporcularımız için unutulmaz bir deneyim oldu. The Bodrum Cup ekibine misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

1989 yılından bu yana Ege'nin mavi sularında yelken tutkusunu yaşatan The Bodrum Cup, bu yıl da sporun, dostluğun ve kültürün bir araya geldiği önemli buluşmalardan biri oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.