Armada Praxis Yalıkavak Spor, Bodrum Cup'ta Genç Hentbolcuları Ağırladı

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada Türkiye 2.'si olan Armada Praxis Yalıkavak Spor'un küçük kızlar hentbol takımı, bu kez sahalardan denizlere uzandı.

Genç hentbolcular, Türkiye'nin en köklü deniz organizasyonlarından biri olan Maximiles Black The Bodrum Cup'ın 37. yılında düzenlenen Yalıkavak-Bodrum etabına özel davetle konuk olarak katıldı.

Organizasyonun 'Nesillerce' temasıyla uyumlu olarak geleceğin sporcularını denizcilik kültürüyle buluşturan The Bodrum Cup, minik hentbolculara dayanışma ve ekip ruhunu deniz üzerinde yaşama imkanı sundu. Yarış atmosferini yerinde deneyimleyen Denizin Kızları, Ege'nin rüzgarı ve Bodrum'un eşsiz deniz kültürüyle unutulmaz bir gün geçirdi.

Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Emin Palalı, Bodrum'un deniz ruhunu yaşatan bu anlamlı organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, "Genç sporcularımız için unutulmaz bir deneyim oldu. The Bodrum Cup ekibine misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

1989 yılından bu yana Ege'nin mavi sularında yelken tutkusunu yaşatan The Bodrum Cup, bu yıl da sporun, dostluğun ve kültürün bir araya geldiği önemli buluşmalardan biri oldu. - MUĞLA