Haberler

Arjantin'de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu

Arjantin'de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu Haber Videosunu İzle
Arjantin'de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantin'in Necochea kentindeki amatör futbol takımı Fernebahçe Sport Club, üç yıl içerisinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. 2022 yılında kurulan ve Fenerbahçe aşkıyla doğan takım, 2025 Clausura finalini kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Takımın oyuncuları, başarı sonrası Türkiye'ye mesaj göndererek Fenerbahçe camiasına olan sevgilerini yineledi ve İstanbul'a gelip Kadıköy'de maç izlemek istediklerini belirtti.

Arjantin'in amatör ligi ekibi Fernebahçe Sport Club, Necochea finalinde 2-1 kazanarak üç yılda ikinci şampiyonluğunu elde etti. Fenerbahçe sevgisiyle kurulan takım, Türkiye'de de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ÜÇ YILDA İKİNCİ KUPA

Arjantin'in Necochea şehrinde 2022 yılında kurulan amatör futbol takımı Fernebahçe Sport Club, büyük bir başarıya daha imza attı. Necochea Amatör Futbol Ligi finalinde rakibini 2-1 yenen sarı-lacivertli ekip, kulüp tarihinin üçüncü yılında ikinci şampiyonluğunu ilan etti.

2022'deki ilk şampiyonluğun ardından 2025'te yeniden zirveye çıkan takım, Türkiye'de de gündem yarattı. Taraftarlar, sosyal medyada esprili paylaşımlar yaparak durumu kutladı:

"Biz Kadıköy'de 10 yıldır bekliyoruz, Arjantin'de 3 yılda 2 kupa kaldırdılar."

TÜRKİYE'YE DAVET MESAJI

Başarı sonrası Fernebahçe Sport Club oyuncuları, Türkiye'ye mesaj göndererek Fenerbahçe camiasına olan sevgilerini yineledi:

" İstanbul'a gelip Kadıköy'de maç izlemek istiyoruz!"

FERNEBAHÇE SPORT CLUB'IN HİKAYESİ

Fernebahçe Sport Club, Fenerbahçe'ye gönül vermiş bir grup Arjantinli gencin tutkusu sonucu Mayıs 2022'de kuruldu. "Fernet" ile "Fenerbahçe" kelimelerinin birleşiminden oluşan isim, kulübün mizahi kimliğini yansıtırken logo da Fenerbahçe'nin klasik kanarya armasına neredeyse birebir benziyor.

Takım; marangoz, öğretmen, kasap, balıkçı ve öğrencilerden oluşan tamamen amatör bir kadroya sahip. Kuruluşundan kısa süre sonra başarı yakalayan Fernebahçe, 2022 Apertura şampiyonluğunu, 2025 Clausura şampiyonluğunu kazanarak üç yılda iki kez kupayı müzesine götürdü.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Ölü ve yaralılar var
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSoner tekin:

biraz örnek alın adamlar üç yılda iki şampiyonluk görmüş

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih UYANIK:

Türkiye de GS var. umudu kesmiş garipler. bence mantıklı :)

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞükrü Tan:

Fener en azından Arjantinde bir amatör ligde şampiyon olmuş, hiç yoktan iyidir

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Çakma altıncı yıldız yükleniyor.......

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

Pitbull vahşeti! Dede ve 3 aylık torunu evinde parçalanarak öldü
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek

Trafikte 10 dakika kalana devlet para ödeyecek
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı

Günün en çok konuşulan karesi, yağmur yağdı böyle oldu!
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Nörologlar beyin için en zararlı 6 gıdayı açıkladı

Kimsenin hayır diyemediği yiyecek de listede: Uzak durun!
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın

Ünlü oyuncunun o meyveye verdiği paraya bakın
Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de mutlu son! 2+1 yıllık imza atılıyor
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor

30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.