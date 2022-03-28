Arda Turan tesislerde son ses müzik dinlediği videoyu paylaştı! Şarkının sözleri çok manidar
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Galatasaray'da kadroya giremeyen Arda Turan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden bir paylaşımda bulundu. Tarkan'ın yorumladığı Uzun ince bir yoldayım şarkısını yüksek sesle dinleyen Turan'ın, "Gidiyorum gündüz gece" kısmını özel olarak paylaşması manidar bulundu.
Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf sonrası kadroya giremeyen Galatasaray'ın 35 yaşındaki futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
ŞARKI SÖZLERİ MANİDAR BULUNDU
Arda Turan, Tarkan'ın yorumladığı "Uzun ince bir yoldayım" parçasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Deneyimli futbolcunun özellikle "Gidiyorum gündüz gece" kısmının çaldığı anları paylaşması manidar bulundu. Sosyal medyada 35 yaşındaki Turan'ın takımdan ayrılacağı yönünde mesaj verdiği şeklinde yorumlarda bulunuldu.