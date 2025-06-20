Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile İlk Antrenmanına Çıktı

Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile İlk Antrenmanına Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü Arda Turan, takımının kamp yaptığı Slovenya'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman boyunca futbolcularla sürekli iletişim halinde olan Turan, 'Sahada bir aile görmek istiyorum' dedi.

UKRAYNA Premier Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'de Eyüpspor yönetiminde gösterdiği performansla Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'e iki yıllığına imza atan Arda Turan, yeni takımıyla ilk antrenmanını yaptı. Slovenya'nın Brdo kentinde kamp hazırlıklarına devam eden Shakhtar Donetsk'te Turan yönetimindeki antrenman saat 19.00'da başladı. Antrenman kulübün sosyal medya hesabından canlı olarak izleyicilere sunulurken, idmanı binlerce kişi takip etti. Antrenmanda oyuncular pas çalışması ve topla oyun gerçekleştirirken, teknik direktör Arda Turan'ın futbolcularla yakın olup, sürekli konuşması da dikkat çekti.

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu'nda Ilves Tampere ile karşı karşıya gelecek. Ukrayna ekibi, Finlandiya temsilcisini elediği takdirde 2'nci eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

ARDA TURAN: BİR DAHA DINAMO KIEV ŞAMPİYONLUĞU GÖRMEK İSTEMİYORUM

Gün içerisinde hazırlık kampı için gittiği Slovenya'nın Brdo kentinde yöneticiler tarafından karşılanan 38 yaşındaki teknik adam, ardından da takımla bir araya gelerek futbolcularla sohbet gerçekleştirdi. En iyi şekilde çalışacaklarını ifade eden Arda Turan, "Sahada beraber bir aile görmek istiyorum. Biri bizim oyuncumuza iki kere dokunamaz faulden sonra. Eğer en üst seviyeye gitmek istiyorsak her anı yaşayacağız. Dışarıda en yakın arkadaşınızım, her şeyi konuşabiliriz. Kapıyı çalıp taktik hakkında, hayat hakkında her şeyi konuşabilirsiniz. Ama sahada her dakika acı çekeceğiz. Neden? Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum. Kendinize sormuyor musunuz 20 Haziran'da neden buradayız? Bizim için en önemli konu bu. Yarından itibaren birbirimize sarılacağız. Antrenman sahasında en iyi şekilde çalışacağız. Dışarıda en iyi şekilde eğleneceğiz, beraber olacağız. Ailelerimiz bizim için en önemli olacak ve en üst seviyeye adım adım geçeceğiz. Burada olduğum için çok mutluyum. Hepiniz tek tek kucaklıyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

Yeni saldırı dalgası başladı! Ülkenin her yerinde sirenler çalıyor
Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor

Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler: 3. Dünya Savaşı geliyor
ABD, İran'a yaptırımları arttırdı! 1 kişiyi ve 8 şirketi listeye eklediler

ABD'den İran'ı zora sokacak adım!
İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

İsrail'in can damarının vurulduğu an
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi'nden İran'a tehdit gibi sözler

ABD'den İran'a tehdit gibi sözler
MasterChef'te tansiyon yükseldi! Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı

Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı! MasterChef'te tansiyon yükseldi!
Samsunspor'dan Cenk Tosun açıklaması! Transfere son noktayı koydular

Süper Lig ekibi Cenk Tosun transferinde son noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.