Arda Turan, ligdeki ilk derbisinde 3 puana ulaştı

Güncelleme:
Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, derbide Dinamo Kiev'i 3-1 mağlup etti. Shakhtar, zirvedeki puan farkını 4'e çıkardı.

  • Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında Dinamo Kiev'i 3-1 mağlup etti.
  • Shakhtar Donetsk, ligde 24 puanla zirvede yer alıyor ve en yakın takipçisi Dinamo Kiev ile arasındaki puan farkı 4 oldu.

Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 3-1'lik skorla kazandı.

3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Eguinaldo, 54. dakikada Newerton ve 90+4. dakikada Vladislav Kabaev attı. Dinamo Kiev'in tek golü 56. dakikada Vitali Buyalskyy'den geldi.

SHAKHTAR DONETSK FARKI 4'E ÇIKARDI

Bu sonuçla birlikte 24 puanla ligde zirvede bulunan Shakhtar Donetsk, en yakın takipçisi Dinamo Kiev ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Ligin bir sonraki maçında Shakhtar Donetsk, Poltava'yı konuk edecek. Dinamo Kiev ise Cherkasy ile karşılaşacak.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Fenerbahçe taraftarı olarak uluslararası arenada ARDA TURAN’ın başarısını tebrik ediyorum.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
