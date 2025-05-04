Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! Anlaşma yakın

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan için sürpriz bir gelişme yaşandı. Eyüpspor'da başarılı bir sezon geçiren Arda Turan, bu başarısının ardından yurt dışına adım atabilir.

SHAKTAR İLE GÖRÜŞTÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in yetkilileri, Londra'da genç teknik adam Arda Turan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, iki tarafın anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

EYÜPSPOR PERFORMANSI

Eyüpspor'u 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran Arda Turan, Eyüpspor ile ile toplam 80 maça çıkarken, 44 galibiyet, 22 yenilgi ve 14 beraberlik alarak maç başına 1.83 puan ortalaması yakaladı.

LİGDE 3. SIRADA

Ukrayna Premier Lig'de mücadele eden Shakhtar Donetsk ise 27 hafta sonunda 57 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Zirvede yer alan Dinamo Kiev'in ise 67 puanı bulunuyor.