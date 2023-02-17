Arda Turan'ın takımın başına geçeceği iddiaları sonrası TFF'ye tepki: Milli Takım emanet edilemez

Geçtiğimiz sezon futbolu bırakan Arda Turan'a Ümit Milli Takım'ın emanet edileceği iddiasına pek çok futbolsever tepki gösterdi. Sosyal medyada TFF'ye sert eleştiriler yöneltildi.

Tolunay Kafkas'la yolları ayıran TFF'nin, Ümit Milli Takım sorumluluğuna Arda Turan'ı getireceği iddia edildi. TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven, TFF'nin yaptığı bu tercihin kısa sürede resmiyete döküleceğini açıklamıştı.

LİSANS ALMADI

Geçtiğimiz sezon futbolu bırakan Arda Turan, yaz döneminde antrenörlük kursuna gitmişti. Ancak gerekli lisansları henüz almış değil. Turan'ın Milli Takım'da görevlendirilme ihtimaline pek çok futbolsever tepki gösterdi.

"HENÜZ ERKEN"

Sosyal medyada Arda Turan'ın bu görev için henüz hazır olmadığı, gençlerin daha tecrübeli bir hocayla çalışması gerektiği yorumları yazıldı.

İşte o yorumlardan bazıları: