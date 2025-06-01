Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Fenerbahçe'den

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, yeni takımına ilk transferini Süper Lig dev Fenerbahçe'den yapmak istiyor.

HEDEFTEKİ İSİM İSMAİL YÜKSEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Arda Turan'ın çalıştırdığı Shaktar Donetsk, Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki milli yıldızı İsmail Yüksek'i gelecek sezon kadrosuna katmayı hedefliyor. Ukrayna ekibinin bu doğrultuda Fenerbahçe'ye somut adım atacağı belirtildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Öte yandan tecrübeli oyuncuya Shakhtar Donetsk dışından talipler de bulunuyor. Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ve Bundesliga'ya yükselen Köln, milli oyuncunun durumunu yakından izliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 karşılaşmada forma giyen İsmail Yüksek, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.