Arda Turan'ın "Biz bu alemin en güzel kızını bir akşam güneşinde iki b... ile tarihe gömdük" dediği iddiası - Haberler

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Arda Turan'ın "Biz bu alemin en güzel kızını bir akşam güneşinde iki b... ile tarihe gömdük" dediği iddiası

Haberler.com - Zehra Yaşık - Spor
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Arda Turan'ın 'Biz bu alemin en güzel kızını bir akşam güneşinde iki b... ile tarihe gömdük' dediği iddiası

Futbolcu Arda Turan'a ait olduğu ileri sürülen "Biz bu alemin en güzel kızını bir akşam güneşinde iki b... ile tarihe gömdük" sözü sosyal medyada gündem olmuştu. Futbolcunun yazılı ve görsel medyada bu sözü söylediğine dair kanıt yok. Google'da yapılan araştırma sonrası ise sözün daha önce birçok isme atfedildiği görülüyor.

Galatasaray'ın yıldız topçusu Arda Turan'ın futbolu bıraktığı haberleri gündemde yerini korurken, geçtiğimiz günlerde futbolcunun bir dönem aşk yaşadığı Sinem Kobal'la olan eski bir fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Turan'ın Kobal için "Biz bu alemin en güzel kızını bir akşam güneşinde iki b... ile tarihe gömdük" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Ancak Turan'ın böyle bir söz söylemediği ortaya çıktı.

SÖZ BİRÇOK KİŞİYE ATFEDİLMİŞ

Google'da yapılan araştırma sonrası Arda Turan'a ait olan söz daha önce sosyal medyada birden fazla kişiyle de ilişkilendirilmiş. Sözün ilk olarak 2020'de Ufuk Bayraktar'ın fotoğrafıyla paylaşıldığı görülüyor. Dolayısıyla yazılı ve görsel basında Arda Turan'ın böyle bir söz söylediğine dair bir kanıt yok.

Arda Turan'ın 'Biz bu alemin en güzel kızını bir akşam güneşinde iki b... ile tarihe gömdük' dediği iddiası

Arda Turan'ın 'Biz bu alemin en güzel kızını bir akşam güneşinde iki b... ile tarihe gömdük' dediği iddiası

Arda Turan'ın 'Biz bu alemin en güzel kızını bir akşam güneşinde iki b... ile tarihe gömdük' dediği iddiası

Arda Turan'ın 'Biz bu alemin en güzel kızını bir akşam güneşinde iki b... ile tarihe gömdük' dediği iddiası

Arda Turan'ın 'Biz bu alemin en güzel kızını bir akşam güneşinde iki b... ile tarihe gömdük' dediği iddiası

Arda Turan'ın 'Biz bu alemin en güzel kızını bir akşam güneşinde iki b... ile tarihe gömdük' dediği iddiası

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"Arda Turan'ın "Biz bu alemin en güzel kızını bir akşam güneşinde iki b... ile tarihe gömdük" dediği iddiası"
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""Futbolcu Arda Turan'a ait olduğu ileri sürülen "Biz bu alemin en güzel kızını bir akşam güneşinde iki b... ile tarihe gömdük" iddiası gündem oldu. Ancak yazılı ve görsel basında Arda Turan'ın böyle bir söz söylediğine dair bir kanıt yok ve söz daha önce birçok ünlü isme atfedilmiş.""

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Spor

Ufuk Bayraktar, Galatasaray, Arda Turan, Spor, Haberler

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