Arda Turan, Galatasaray'ı unutmadı
Galatasaray'ın eski futbolcusu olan ve şu sıralar Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, sosyal medya hesabından Sarı-kırmızılı kulübün 120. yaşını kutladı. Genç teknik adam paylaşımında, "Tarihiyle kültürüyle anlı şanlı Galatasaray. İyi ki doğdun Galatasaray. İyi ki Galatasaraylıyız!" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden biri olan Galatasaray, kuruluşunun 120. yıl dönümünü kutluyor.

ARDA TURAN'DAN PAYLAŞIM

Ukrayna Ligi kibi Shakhtar Donestsk'in teknik direktörü olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından Sarı-kırmızılı kulüp için bir paylaşım yaptı.

'İYİ Kİ GALATASARAYLIYIZ!'

Arda Turan, yaptığı paylaşımda Galatasaray Kulübünün 120. yaşını kutlayarak "Tarihiyle kültürüyle anlı şanlı Galatasaray. İyi ki doğdun Galatasaray. İyi ki Galatasaraylıyız!" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

İşte o paylaşım;

