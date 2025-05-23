Arda Turan Eyüpspor'dan Ayrılarak Shakhtar Donetsk'e Geçti

Arda Turan Eyüpspor'dan Ayrılarak Shakhtar Donetsk'e Geçti
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Eyüpspor, 2024-2025 sezonunu Süper Lig'e yükselerek tamamlarken, teknik direktör Arda Turan yeni sezonda Shakhtar Donetsk'te görev alacak. Arda Turan, Ukrayna ekibiyle yıllık 2 milyon euro karşılığında anlaştı. Eyüpspor, bu transferden kazanç sağlayacak.

2024-2025 sezonunu Süper Lig'e yükselerek tamamlayan Eyüpspor'da önemli bir ayrılık yaşanıyor. Teknik direktör Arda Turan, yeni sezonda görevine Ukrayna'da devam edecek.

Demirören Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı. Genç teknik adam, Ukrayna ekibinden yıllık 2 milyon euro ücret alacak. Eyüpspor ise bu anlaşmadan transfer bedeli elde edecek.

Arda Turan'ın vedasının ardından Eyüpspor'da teknik direktörlük koltuğu için iki isim öne çıkıyor. Yönetim, Selçuk İnan ve Albert Riera üzerinde duruyor. Her iki teknik adamla da görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Eyüpspor'un Türk teknik direktör ile devam etmesi daha yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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