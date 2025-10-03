Haberler

Arda Turan'dan Savaşlara Son Çağrısı

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Aberdeen ile oynanan UEFA Konferans Ligi maçının ardından düzenlenen basın toplantısında savaşların sona ermesi gerektiğini vurguladı. Ukrayna'dan gelen Turan, savaşların insan hayatını nasıl etkilediğine dikkat çekti.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, takımının UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında İskoçya ekibi Aberdeen'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, savaşlara son verilmesi gerektiğini söyledi.

"Buraya savaşın devam ettiği Ukrayna'dan geldik." diyen Turan, "Savaşlar tüm dünyada sürüyor. İnsanlar ve çocuklar açlıktan ölüyor. Şu anda Sumud Filosu, Gazze'ye doğru ilerliyor. Umut sembolü olmaya çalışıyorlar. Biz ise kendi tarafımızda ne yapabileceğimizi bilmiyoruz. Tek başımıza savaşları durdurmayı hayal ediyoruz. Ben dünyadaki savaşları durdurma gücüne sahip liderleri, insanların ve çocukların ölümlerini durdurmak için gerçek adımlar atmaya ve inisiyatif almaya çağırmak istiyorum. Bu savaşlara son vermeliyiz. Modern dünyada bunun nasıl olabildiğini anlayamıyorum. Bunu anlamak imkansız. Tüm kalbimle ve dualarımla Filistin'de ve Ukrayna'da savaşta yaşayan herkesin yanındayım." ifadelerini kullandı.

