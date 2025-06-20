Arda Turan: Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum

Arda Turan: Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum
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Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Oyuncularına konuşma yapan Arda Turan, ''Eğer en üst seviyeye gitmek istiyorsak her anı yaşayacağız. Dışarıda en yakın arkadaşınızım, Kapıyı çalıp taktik hakkında her şeyi konuşabilirsiniz. Ama sahada acı çekeceğiz. Neden? Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum.'' dedi.

Süper Lig'de Eyüpspor yönetiminde gösterdiği performansla Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'e iki yıllığına imza atan Arda Turan, yeni takımıyla ilk antrenmanını yaptı.

Slovenya'nın Brdo kentinde kamp hazırlıklarına devam eden Shakhtar Donetsk'te Turan yönetimindeki antrenman saat 19.00'da başladı. Antrenman kulübün sosyal medya hesabından canlı olarak izleyicilere sunulurken, idmanı binlerce kişi takip etti. Antrenmanda oyuncular pas çalışması ve topla oyun gerçekleştirirken, teknik direktör Arda Turan'ın futbolcularla yakın olup, sürekli konuşması da dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLABİLİR

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu'nda Ilves Tampere ile karşı karşıya gelecek. Ukrayna ekibi, Finlandiya temsilcisini elediği takdirde 2'nci eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

''BİR DAHA DINAMO KIEV ŞAMPİYONLUĞU GÖRMEK İSTEMİYORUM''

Gün içerisinde hazırlık kampı için gittiği Slovenya'nın Brdo kentinde yöneticiler tarafından karşılanan 38 yaşındaki teknik adam, ardından da takımla bir araya gelerek futbolcularla sohbet gerçekleştirdi.

En iyi şekilde çalışacaklarını ifade eden Arda Turan, "Sahada beraber bir aile görmek istiyorum. Biri bizim oyuncumuza iki kere dokunamaz faulden sonra. Eğer en üst seviyeye gitmek istiyorsak her anı yaşayacağız. Dışarıda en yakın arkadaşınızım, her şeyi konuşabiliriz. Kapıyı çalıp taktik hakkında, hayat hakkında her şeyi konuşabilirsiniz. Ama sahada her dakika acı çekeceğiz. Neden? Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum. Kendinize sormuyor musunuz 20 Haziran'da neden buradayız? Bizim için en önemli konu bu. Yarından itibaren birbirimize sarılacağız. Antrenman sahasında en iyi şekilde çalışacağız. Dışarıda en iyi şekilde eğleneceğiz, beraber olacağız. Ailelerimiz bizim için en önemli olacak ve en üst seviyeye adım adım geçeceğiz. Burada olduğum için çok mutluyum. Hepiniz tek tek kucaklıyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
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